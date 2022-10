Albañil decidió vender pan en pandemia y ahora proyecta un local de ventas

“Con la pandemia, empezamos a hacer pan y tortas para vender en la calle, porque su puso feo para mantener a la familia y hubo que salir a la calle”, rememoró ael impulsor del emprendimiento, Marcelo Ríos.El hombre es albañil, pero debido a las restricciones que impuso la cuarentena por Covid-19, fue uno de los tantos que no pudo seguir trabajando. “Por la pandemia, decidimos emprender y de a poco vamos creciendo, porque trabajando se puede”, remarcó.“A las 3 de la mañana preparo todo y a las 7 o 7.30 comenzamos a fritar”, contó al agradecer el aposo de Delia, su esposa; y sus hijos Agustina, Ana Paula, Fátima y Marcos. “Mis suegros tienen una panadería y gracias a ellos, también aprendimos mucho”, valoró.En la casa de familia de calle Basavilbaso, entre Antelo y Gobernador Parera, comercializan productos de panificación; pan, facturas, bizcochos, malteadas, prepizzas, de salvado. “Y los días de lluvias, son infaltables las tortas fritas y las donas”, sentenció Ríos.Las tortas fritas se venden a 50 pesos cada una, pero hasta hace un mes atrás, a tres por 120 pesos; y el kilo de pan o galleta, en tanto, a 280 pesos. “Suben los insumos y todo se encarece”, explicó el panadero al fundamentar que “la materia prima de calidad es lo más caro, y si al pan no le pones una buena grasa, no será pan”.En la oportunidad, Ríos contó que, en uno de los cuartos de la casa, proyectan abrir un local para la venta al público; el albañil, con sus propias manos y la ayuda de algún que otro voluntario, trabaja en el cerramiento de la habitación para acondicionarla como comercio. “Los vecinos y de alrededores nos dieron una excelente respuesta”, agradeció.