Emocionante banderazo a Patronato en su partida hacia San Juan: testimonios

Testimonios de la pasión rojinegra

Con un ferviente banderazo, los hinchas de Patronato alentaron al plantel del Rojinegro, este martes, en inmediaciones del club previo a la salida del equipo hacia San Juan para disputar la semifinal de la Copa Argentina contra Boca Junior, registró Elonce.Con una caravana y gran despedida, los simpatizantes del Santo se congregaron en calle Churruarin, por donde salió el micro que trasladaba a los jugadores, para brindarles todo su apoyo de cara a la contienda deportiva prevista para este miércoles en el estadio Bicentenario.En la oportunidad,rescató el testimonio de alguno de los simpatizantes del Patrón quienes se mostraron muy emocionados por el partido.Un joven que estaba en la puerta del club, vitoreó que el equipo “mañana gana” y anticipó que esta media noche sale rumbo a San Juan para alentarlos. “Es un equipo que promete”.“Estamos apoyando al equipo antes de un equipo crucial. Ojalá que nos vaya bien, tenemos la fe intacta y porque no ilusionarnos con llegar a la final”, dijo otro simpatizante del Rojinegro, que se prepara para viajar junto a los hinchas.Genaro, un niño que participaba del banderazo señaló que “veo bien al equipo. Siempre vengo a la cancha. Mañana gana Patronato como siempre”.Otra niña, agregó que “Patronato se merece entrar a la Copa Libertadores y ganar la Copa Argentina”.Un padre junto a hijo, emocionados por el banderazo adelantaron a Elonce que “mañana ganamos, no sé por cuanto, pero ganamos. Espero que el equipo lo disfrute porque se lo merece, siempre le ponen garra”.Un hombre, que sostenía un perro entre sus brazos, contó que su mascota se llama “Patrón”. “Tenemos mucha fe, no vamos a decir un resultado, pero el equipo y el grupo está bien y eso es importante”.“Mañana ganamos 3 a 1. Es algo histórico”, finalizó otro hincha.