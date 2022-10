Nueva manifestación de prestadores y familiares de personas con discapacidad

A nivel nacional se determinó realizar este miércoles paro y movilización, medida a la que adherirá el colectivo entrerriano de discapacidad.



Denuncian que “se volvió a cortar la cadena de pagos” y que se suspendió la reunión del Directorio de Discapacidad que estaba prevista para este martes por la enfermedad de un solo funcionario. ¿Acaso no puede ir su vice?”, se preguntaron.



Fuentes del sector afirmaron que no volvieron a tener respuesta por parte de las autoridades del Iosper y que “se ha incumplido con la mesa de trabajo propuesta desde Casa de Gobierno de Entre Ríos”, por lo que presentarán un petitorio al gobernador Gustavo Bordet.



“No hay novedades respecto a los instructivos 2023 y un sinfín de etcéteras que no sólo afectan nuestro bolsillo, sino que principalmente vulneran los derechos de las personas con discapacidad”.



“Decimos NO a la vulneración de derechos de personas con discapacidad y trabajadores del área. Exigimos que se cumplan las leyes vigentes”, indicaron. (APF)