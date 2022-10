El Municipio construye rampas de accesibilidad en amplio sector de la ciudad

La obra abarca el área comprendida por avenida Laurencena, Racedo, Ituzaingó, Ameghino y Patagonia. “En Paraná teníamos una gran deuda en términos de accesibilidad que era urgente comenzar a subsanar porque la falta de infraestructura adecuada limita realmente la autonomía de las personas”, indicó el intendente Adán Bahl.La obra tiene un plazo de ejecución de seis meses corridos. Actualmente, se trabaja en la colocación de mallas y hormigonado de las rampas con terminación de rodillado y la colocación de losetas podotáctiles sobre calle La Paz en la intersección con Santa Cruz, Misiones, San Luis, Rioja y Salta. Excavación y compactación. Se prevé finalizar estos tramos durante la semana para seguir avanzando sobre La Paz en intersección con Pasaje Baucis, San Juan y Corrientes.En ese sentido, el presidente municipal agregó: “No estoy hablando sólo de las personas que se mueven en sillas de ruedas, sino también de adultos, adultos mayores y mamás y papás con niños en los cochecitos”.“Personalmente, prefiero el término convivencia y no inclusión para hablar de este tipo de obras, porque la ciudad es de todos y todos tenemos derecho a transitarla y disfrutarla. Por eso quiero destacar y valorar el aporte de todos los vecinos que no se cansaron de señalar esto y no se dieron por vencidos. Y siguieron insistiendo en el cambio de perspectiva, en la necesidad de ponernos en el lugar del otro para construir una ciudad para todos”, sostuvo.En ese marco, Bahl destacó que además de las que se suman en el centro, se están construyendo rampas en cada nueva obra. "En los ensanches y en las repavimentaciones de arterias, en la puesta en valor de la peatonal, en los centros culturales, en las plazas y en las playas. Todavía nos falta mucho, pero es un principio que formar parte de la gestión”, remarcó.En noviembre del año pasado, Bahl, acompañado por la viceintendenta Andrea Zoff y junto a los secretarios de Planeamiento y Desarrollo Territorial, Guillermo Federik, y de Obras Públicas, Maximiliano Argento, dialogó con Exequiel Holzhacker, un vecino que utiliza silla de ruedas para circular por la ciudad y que había expresado en redes sociales su preocupación por la falta de rampas."Nos reunimos con él para escucharlo y contarle sobre nuestros proyectos de accesibilidad, porque creemos que la participación de los paranaenses es muy importante en la construcción de la ciudad”, explicó el Intendente sobre el desarrollo de la obra.