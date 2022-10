Choque en esquina semaforizada: “hay que limitar el uso de autos en jóvenes”

Video: Así fue el choque de dos camionetas en una esquina semaforizada de Paraná

Una camioneta Ford Ecosport gris y una camioneta Toyota Hilux beige platinado, colisionaron este domingo por la mañana, en la intersección de calles San Luis y Colón, de la capital entrerriana.El siniestro se registró minutos antes de las 7 de este domingo, indicaron fuentes policiales y agregaron que la Ecosport era conducida por una mujer de 28 años; mientras que la Hilux iba al mando de un joven de 20 años.Como consecuencia del tremendo impacto, no se reportaron personas lesionadas, pero los vehículos quedaron destrozados.Una joven que transita seguido por la zona, comentó aque “la gente respeta el semáforo, es muy raro que pasen en rojo. Los vehículos circulan a una velocidad acorde y las foto-multas ayudarán aún más”.En cambio, otro joven mencionó que “yo creo que las personas respetan, pero no tanto las señales. Los conductores deben respetar si o si los semáforos, pero a muchos no les importa”.Un hombre que vive a pocos metros del lugar donde ocurrió el accidente, señaló que “es un horario peligroso. Los conductores vienen medio dormidos y tomados, y deben tener mucha precaución. Es un problema de conciencia, no se puede poner un policía en cada esquina”.Otro vecino, indicó que “una vez al mes tenemos un accidente en esta esquina, porque pasan muy fuente. Los jóvenes no miden las consecuencias y casi siempre andan en vehículos prestados. Entre el sábado a la noche y el domingo, es normal que pase algún siniestro”.“Se escuchan frenada, bocinazos de todo. Hay gente que pasa entre 60 o 70 km/h. Hay cámaras y semáforos, sino respetamos eso estamos mal como sociedad. Hay que limitarle el uso de los autos a los jóvenes y las señales de tránsito”.Sobre el accidente, contó que pudo hablar con los involucrados “y aparentemente no se les notaba el nivel de alcohol. Gracias a dios no pasó nada grave”.