Paranaense se accidentó en Colombia y necesitan ayuda para solventar gastos

Sebastián Martín González, es un paranaense que sufrió un grave accidente mientras estaba en Medellín, Colombia. Por causas que se desconocen hasta el momento, cayó desde una gran altura y sufrió traumatismo de cráneo.Cada día de internación tiene un costo aproximado a los 100.000 pesos argentinos y su familia necesita ayuda para solventar los gastos.En diálogo con, Camila Lorena González, hermana del joven, contó que “el pasado sábado, Sebastián quiso ingresar al lugar donde está hospedado, pero se había olvidado la llave, tropieza y cae desde unos tres metros de altura. Se dio vuelta en el aire y cayó de frente, sufriendo un traumatismo cráneo encefálico. Tuvieron que operarlo y le cortaron un pedazo de cráneo”.Camila indicó que “no tiene muchos datos de cómo ocurrió el accidente o quién estaba con su hermano en ese momento. El practicaba en una iglesia y ayudaba a las personas que más necesitan y ahora él necesita ayuda”.“Necesitamos solventar los gastos porque cada día de internación tiene un costo aproximado de 100.000 pesos argentinos más el gasto de pañales y otras cosas que necesita. Allá está mi mamá con su esposo, pero no sé por cuánto tiempo va a poder estar ahí”, dijo.“Les pedimos a todos que recen para que la presión arterial en la cabeza pueda bajar y se estabilice, está muy sedado y no puede despertarse”, mencionó sobre el estado de salud de su hermano y agregó que “tendría que estar un mes mínimo internado en ese lugar porque no lo pueden trasladar”.Camila contó que decidió vender su auto para poder viajar y acompañar a su hermano. “Esperamos que él pueda remontar en algún momento, lo importante es estar cerca. Es una persona joven, deportista y muy buena persona”.Finalmente, señaló que Sebastián “no pagó el seguro de viajero porque es una persona que confía mucho y se confió en que sólo eran cuatro días y volvía y sucedió esta desgracia”.Quienes quieran colaborar, pueden hacer un aporte económico en la cuenta de Mercado Pago de Camilia. Hasta el momento en que brindó la nota a, llevaban recaudados unos 43.000 pesos.