Larga fila en la oficina de ANSES Paraná por el bono de 45.000 pesos

Requisitos para acceder al Refuerzo



Este lunes comenzó la inscripción presencial en ANSES para el Refuerzo Alimentario de 45.000 pesos, destinado a personas de entre 18 y 64 años, en condiciones de extrema vulnerabilidad, que no cuenten con ningún tipo de ingreso y no cobren prestación, asignación o programa social del Estado nacional, provincial o municipal alguna.Hasta el sábado, más de 100 mil personas se habían inscrito de forma virtual a través de www.anses.gob.ar , sólo con los datos de CUIL y Clave de la Seguridad Social, a la vez que Anses informó que, también, realizará operativos móviles para inscribir a potenciales beneficiarios en distintas zonas del país.La inscripción se realiza sin turno y sólo hay que presentarse con el DNI.En la oficina de ANSES Paraná, ubicada en Avenida Ramírez al 1600 se formó una extensa fila de personas que necesitan acceder al beneficio. Las primeras llegaron hacia medianoche del domingo y otras en horas temprana de este lunes.La fila, que comenzaba en la puerta del organismo, llegaba hasta la esquina y se extendía por varios metros sobre Don Bosco.Un hombre de 64 años que era el primero en la fila, contó a: “Estoy desde las 23.40 de ayer, hay que hacer el sacrificio para poder conseguir esa platita que a todos nos hace falta, no estoy anotado en ningún lado y no recibo nada. Vamos a ver, si Dios quiere y tenemos suerte”.El señor dio cuenta que vive de “changas y arreglo bicicletas, hago lo que puedo; con la edad que tengo nadie me toma para trabajar y toda la experiencia que tengo la tengo que guardar, no me queda otra cosa”, lamentó.Una señora de 58 años, indicó que es empleada doméstica por horas y no está blanqueada. “Vine anoche, la cuestión es ver si podemos conseguir lo que el gobierno nos ofrece”, dijo y acotó: “Tengo 6 stent y tengo que seguir adelante como puedo”.Un hombre de 66 años, que está excedido en la edad establecida para acceder al beneficio dijo que no sabía mucho de los requisitos, pero igual decidió ir a hacer la fila a la medianoche y consultar.“Vine a las 4 y ya me imaginaba que iba a ver tanta gente y tener que esperar varias horas hasta ser atendido”, dijo otro vecino de 59 años, que hace changas de albañil.Un hombre que es vendedor de calle, pidió a las autoridades nacionales y provinciales “que hagan algo porque esto no es algo que va durar toda la vida, sabemos que los precios no van a bajar, y el gobierno tiene que hacer algo. Hay mucha gente que dispara de hablar porque tiene vergüenza, pero yo no”. Tras ello, pidió que “suban la ayuda de la tarjeta alimentaria, porque te dan 1500 pesos, que no alcanzan para nada”.Finalmente, otra señora de 53 años, contó que quedó desempleada en febrero, “tuve que renunciar por problemas de salud, hago alguna changuita o lo que salga. Soy sola y necesito una ayuda. A esta edad nadie te toma”.Vale recordar que el titular de la UDAI de Paraná, Gustavo Guzmán, confirmó la semana pasada que habrá una fila preferencial para los interesados en anotarse al beneficio de 45.000 pesos.“Habrá una fila preferencial y los empleados de Anses están altamente calificados, además, el tramite no tiene complejidad porque simplemente es incluir en nuestra base de datos”, indicó el funcionario al confirmar que será “un trámite muy sencillo”.“Pedimos a los ciudadanos que concurran lo más pronto posible a inscribirse, porque de eso también dependerá el pago del beneficio, que está previsto para mediados de noviembre por terminación de número de DNI”, recomendó Guzmán.- Tener entre 18 y 64 años.- No poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo- No ser titular de ninguna prestación (jubilación, pensión, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Progresar, Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otra).- No contar con Obra Social o Prepaga.Además, se cruzará información con otros organismos para evaluar la situación socioeconómica.