Paro de colectivos desde el martes: hoy, reunión clave para intentar evitarlo

El conflicto en el transporte urbano de pasajeros sigue sin resolverse y, de no haber un acuerdo en la reunión prevista para hoy, los usuarios del servicio del interior del país se quedarán tres días sin colectivos. La medida de fuerza anunciada por UTA está prevista para el 25, 26 y 27 de octubre.Los trabajadores del servicio solicitan que sus condiciones salariales se equiparen a las de sus pares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Desde las compañías, que están incluidas en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) argumentan no tener los recursos necesarios para afrontar la solicitud en materia de sueldos.En diálogo con, el secretario general adjunto de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) - Entre Ríos, Mario Meuli remarcó que los choferes y los usuarios quedan en el medio de la pelea de los empresarios que exigen más subsidios y señaló que aspiran llegar a un acuerdo salarial que supere los índices inflacionarios.Sobre el conflicto, dio cuenta que “se está trabando por el tema de los subsidios, los empresarios quieren más y en el medio de la pelea quedan los trabajadores y los usuarios. Peleamos para nuestro sector, pero también nos preocupan las condiciones en que viajan los pasajeros en el interior del país”.“La situación se hace insostenible. Queremos llegar a una paritaria acorde a la inflación o por arriba, no por debajo. El consejo directivo nacional tiene una reunión el lunes a las 11 y esperemos que se lleve a cabo de la mejor manera para no llegar a una medida de fuerza”, acotó.Sucede que hoy, antes de mediodía, en el Ministerio de Trabajo, las partes volverán a encontrarse para dialogar e intentar buscarle una salida al conflicto.