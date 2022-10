Cerró el ciclo “Concierto de Sábado” con un gran espectáculo de tango

En esta oportunidad, el show se brindó en el Anfiteatro Héctor Santángelo. Hubo gran presencia de artistas locales y el cierre a cargo de un quinteto y cantora galardonados a nivel país. La propuesta tuvo el objetivo primordial de rescatar y fomentar a artistas de la ciudad y alrededores del género tango en un espacio emblemático de la ciudad como lo es el Anfiteatro.



Para esta última fecha se llevó a cabo una convocatoria para cantantes de tango abierta a toda la comunidad interesada. Se seleccionaron tres propuestas que formaron parte de la velada en el Anfiteatro: Dúo Juanca – Sedil, Juan Penas y Ángela Herrera y para cerrar, Inés Cuello y La Grela Quinteto de Tango.



"Es importante seguir generando espacios para que la comunidad paranaense pueda expresarse y deleitarse con espectáculos de calidad en este espacio inigualable, expresó el secretario de Coordinación Estratégica de la Municipalidad de Paraná, José Claret haciendo referencia a la noche de tango en el Anfiteatro. Además, sostuvo que “es clave el trabajo conjunto entre todas las áreas del municipio para poder realizar este tipo de eventos que revalorizan nuestra cultura y genera oportunidades no sólo para nuestros artistas, sino también para quienes quieren disfrutarlos”.



"Este fue el cierre del Ciclo Conciertos de sábado que este año volvió a arrancar en mayo, se hacía en el Teatro 3 de Febrero y quisimos dar un gran cierre, por lo bien que nos fue, en el Anfiteatro” indicó Carina Netto, Subsecretaria de Cultura.



Sebastián Gómez, director de Eventos Artísticos contó que “los artistas en escenario salieron de una convocatoria local y el cierre fue de una banda muy galardonada de Buenos Aires. La idea es que las programaciones de nuestros ciclos sean en un 90% local independientemente de lo que se haga”.



UNA OPORTUNIDAD PARA MOSTRARSE



Pablo Fragella, director, pianista y arreglador del quinteto La Grela, que se presentó junto a Inés Cuello, dijo: “Estamos contentos de volver luego de la pandemia y de empezar a retomar los circuitos culturales. También muy honrados de venir a Paraná, porque hay músicos y compositores oriundos de la ciudad y que admiramos mucho”.



Más adelante añadió que “es excelente que esto se haga desde el Estado, hay que incentivar y acercar al público estos espectáculos y nos da la posibilidad de encontrarnos con los artistas locales y el público”.



Adriana Barci, una espectadora, indicó que “es muy lindo que se haga este ciclo. El espectáculo es excelente, los músicos y cantores son muy buenos, conocíamos a algunos y nos sorprendimos porque los conocíamos por separado, pero juntos brindaron un show tremendo”.



Jorge Kranz opinó que “es importante que gente joven se esté dedicando a que el tango no se pierda y más aún que también venga desde la Municipalidad”.



Gabriela, por su parte, destaco el poder disfrutar de los shows en “un escenario tan importante” y agregó que “siempre está bueno que la Municipalidad haga estos eventos gratuitos para ver y escuchar buenos espectáculos y que además se pueda disfrutar de artistas que no suelen venir a Paraná. Es importante el rescate cultural que se está haciendo en la ciudad”.