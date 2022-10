Hinchas de Patronato vendieron 3000 empanadas para viajar a San Juan

Paraná Hinchas de Patronato venden empanadas para poder viajar a San Juan

Los Pibes de Villa Sarmiento viajaron a La Rioja donde vieron a Patronato, el equipo de su barrio, eliminar al River de Gallardo en los cuartos de final de la Copa Argentina. Aquella noche inolvidable del miércoles 28 de septiembre fue comparable a la del ascenso a Primera o el día que llegó a la segunda categoría. Desde ese momento y a medida que pasaban las horas la expectativa y la emoción de ir por más se fueron acrecentando. Esa misma noche se enterarían de que el rival iba a ser Boca que dejaba en el camino a Quilmes.“Ganarle a River fue algo histórico, increíble; no podíamos creerlo hasta donde habíamos llegado y lo que logramos”, relató Uriel aFaltaba el día y la sede para enfrentar a los Xeneizes. Apenas confirmada fecha, Los Pibes de Villa Sarmiento, comenzaron a “cranear” el viaje para que nadie se quede afuera de uno de los partidos más importantes de la vida del club. Y allí estarán el miércoles cuando Patronato enfrente a Boca por las semifinales de la Copa Argentina, partido que se va a jugar en San Juan el miércoles a las 21.30. No fue fácil. Vendieron 250 docenas de elaboración propia. El laburo comenzó un par de semanas antes con la difusión de la venta de empanadas en las redes sociales.Los gurises, según cuentan, van a la cancha desde los 7 años. Vieron todos los procesos del equipo de Paraná. Desde el Federal A, hasta la Primera División y muchos presumen con su foto dentro de la cancha el 6 de diciembre de 2015 cuando Patronato ascendió a Primera luego de vencer a Santamarina de Tandil en los penales.Se conocen del barrio donde está el “Más Grande de Entre Ríos”. Viven a cuadras del Grella y cantan con orgullos los últimos hits envalentonados más allá de no haber asimilado el descenso después de una gran campaña.Tienen entre 20 y 26 años. El mayor es Uriel Monzón que estudia en la Escuela Centenario y sale después de la 22. A esa hora comenzaron a cocinar. “Queremos agradecerle a Gisela Carrizo y a Exequiel Strack, que nos prestó la sede del MAR, y nos brindó su quincho, con todos sus artefactos de cocina para hacer la elaboración de las empanadas”, mencionó Uriel.“Olla popular” para el relleno de pollo y manos a la obra. Desde las 22 hasta las 13, sin detenerse y en equipo. Salía una bandeja y entraba otra.“Algunos trabajan y otros estudian y no todos tienen dinero para hacer el viaje porque no tienen ingresos en sus casas. Por eso decidimos hacer la venta de las empanadas que entregamos entre viernes y sábados. Tenemos que juntar cerca de 10.000 y queremos que vayan todos”, contó Uriel.Este será el segundo viaje largo, cerca de 1000 kilómetros separan Paraná de San Juan, porque fueron a La Rioja, también juntando dinero. “Para ir a La Rioja hicimos rifa y fuimos cerca de 15 chicos de acá del barrio”, contó uno de los chicos que toma la posta en las redes. “Entre todos aportamos un granito y nos dividimos las tareas”, contó otro de los pibes.Todos coincidieron en que Patronato le va a ganar y que “van por el mismo sueño”. “Sé que me van a matar, pero vamos a ganar por penales. Tenemos un buen arquero”, adelantó Uriel. Al ritmo de “llega la banda loca Patrón, la que deja la vida por vos....siempre voy a todos lados con los bombos y los trapos, descontrolado.”, cerraron la noche.