Deportistas nadaron ocho kilómetros en la Travesía Río Paraná: los testimonios

Se realizó este sábado la travesía acuática del Río Paraná. Se trata de una prueba de aguas abiertas donde los deportistas largaron desde Puerto Barrancas y culminaron en la playa del Club Estudiantes.En desafío acuático de 8 kilómetros y lo particular es que la prueba se realiza cuando las temperaturas son bastantes bajas y no en temporada estival como habitualmente se hacen estas competencias de nado.Una de las ganadoras, dijo a Elonce que “teníamos un poco de miedo por nadar en el agua fría, pero afortunadamente salió todo perfecto”.En tanto, otra de las competidoras, Mónica, quien obtuvo el primer puesto en su categoría expresó que “el río estaba un poco picado, pero por suerte salió todo bien”“Es un torneo que invita a disfrutar del río y cada vez que puedo vengo a Paraná porque el río se vive de otra manera”; dijo un nadador cordobés.“Es una felicidad poder terminar estas competencias, pensé que el agua iba a estar más fría pero por suerte estuvo bien, un poco picado el río pero nada que no se pueda superar”; expresó uno de los deportistas Gerardo.En tanto, un hombre, que tenía una discapacidad motriz y participó de la maratón, ponderó la organización y “la calidad humana de los participantes”. Asimismo, expresó que “Paraná es hermoso y estas competencias se viven en familia”.