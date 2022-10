“Hay más de 27 comunidades originarias activas, diseminadas en Entre Ríos”

El desarrollo de esta propuesta se lleva adelante durante viernes y sábado en el Complejo Escuela Hogar, con talleres y exposiciones, feria, círculo de saberes, juegos interculturales y ceremonias indígenas.El encuentro se propone reconocer a todas las mujeres de pueblos originarios en la figura de Rosa Albariño, destacada artista plástica, poeta, escritora y estudiosa, oriunda de Villaguay, que dedicó su vida a la lucha por la visibilización y la reivindicación del Pueblo Nación Charrúa. El hijo de esta referentes está este fin de semana en Paraná.Los ejes principales del encuentro son: Memoria, Educación, Salud, Tierra y Territorio, Espiritualidad, Derechos, pero también habrá talleres, muestras, feria, expresiones y experiencias artísticas y culturales. Continuarán las actividades este sábado.Pusieron relevancia aque este encuentro “era necesario y se plantea la necesidad de hacer otros”., “comunidad madre” en la provincia de Entre Ríos, y que además forma parte del “Movimiento de Mujeres y Diversidades indígenas por el Buen Vivir” destacó que el encuentro de este fin de semana “está siendo muy fructífero”.de lo que es ahora la comunidad de Concordia, aseveró. “Somos comunidades urbanas que vivimos en ciudades, dispersas por genocidio. Poder concretar estos encuentros a veces es muy difícil por lo económico, por no poder pagar un pasaje, poder encontrarnos con los hermanos para poder entablar una conversación y que haya un espacio donde podamos debatir sobre nuestros derechos y proyectos a futuro”.“Debemos seguir exigiendo al Estado por nuestros derechos. No debemos mendigar por lo que nos pertenece. El Estado debe reconocernos y hacer que se cumplan nuestros derechos”, dijo., indicó que la provincia de Entre Ríos “tiene dos agentes sanitarios indígenas, de los cuales soy una. No se pueden cubrir, siendo solo dos, las necesidades de toda la provincia”.Del mismo modo, afirmó: “Tenemos más de 27 comunidades activas diseminadas en la provincia. No se nos está respetando el acceso a la salud, tampoco tenemos referentes de salud indígena”.“En lo referente al sector educación intercultural bilingüe tampoco se respeta, tenemos problemas con el cobro de becas de los niños”, expresó.Con respecto al “terricidio”, recordó que las comunidades aborígenes están reconocidas en este aspecto, por “el artículo 75 de la Constitución Nacional Argentina y en la provincia de Entre Ríos, a través del artículo 33. No se cumplen. Nuestros territorios son abusados y usados sin nuestro consentimiento”.“El 70 % de la población entrerriana es indígena. Hacemos un llamado a nuestra cosmovisión, a nuestros antepasados para que encontremos el camino a la identidad”, puso relevancia. Elonce.com.