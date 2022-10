Profunda tristeza por el fallecimiento del referente vecinal Hugo Antivero

El referente barrial Hugo Antivero dejó de existir este viernes. Por la tarde, eran velados sus restos en la casa de sepelios, Lampertti.Elonce se acercó hasta el lugar y pudo conocer la profunda emoción de amigos y allegados.Luis, definió aque Hugo Antivero fue “un amigo, vecino y gran compañero, comprometido con toda la causa justicialista; de bajísimo perfil”.Amarú Méndez, por su parte confió “el tremendo dolor”, por su partida. “Es mucha la emoción, es una pérdida muy grande. Las personas que lo conocimos podemos decir que desde siempre se lo encontró trabajando, militando, ayudando al que menos tiene, fue un gran ejemplo de persona, ejemplo de militante. Se lo va a extrañar muchísimo”.“Siempre teníamos sus mensajitos de buenos días, y consultando a dónde y a quién podemos ayudar. Envío un beso al cielo, a su familia y a todas las personas que hoy están acompañando a Huguito”, dijo Méndez.“Era referente del PJ, con un profundo sentimiento por las actividades barriales. Era una persona social, muy solidaria con los que menos tenían. Nacimos en la misma zona, nos criamos juntos en la zona del Hipódromo. Comenzamos a militar juntos y hasta hace poco lo hicimos. Es una pérdida tremenda”, puso relevancia un amigo del referente barrial fallecido.Blanca, por su parte, afirmó: “Fue una persona valiosa, pero no ahora, siempre lo fue. Era una persona sencilla, no le importaba si llovía, si hacía calor, él siempre estaba como todo aquel que está comprometido con lo social, que no hay nadie que lo pare. Vamos a llevarlo como bandera de lo que es y pensaba de nuestro partido y nuestro accionar cuando íbamos a un barrio”.Gustavo Guzmán se expresó en el mismo sentido: “Es una pena muy grande la que tenemos. Hugo era una persona que transmitía alegría, fue un trabajador incansable, empleado metalúrgico que con los años inició un emprendimiento en su casa, con un taller de soldadura; era súper creativo y con mucha vocación de servicio”.