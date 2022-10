El Ejecutivo Municipal define el Proyecto de Presupuesto 2023

El intendente Adán Bahl y el equipo económico trabajan en los últimos detalles del Proyecto de Presupuesto 2023. El próximo año habrá una fuerte inversión en la obra pública, no se prevé endeudamiento y el porcentaje destinado a personal será más bajo que la media histórica. El Presupuesto asciende a los 28.700 millones de pesos, 10.700 millones más que en 2022.



En la reunión de gabinete presidida por el intendente Adán Bahl se analizó la propuesta que próximamente será girada para su tratamiento al Honorable Concejo Deliberante el último día hábil de este mes, según lo indica la ley.



Con el eje puesto en la obra pública y el desarrollo del turismo, la cultura y la economía, se remarcó que "es un presupuesto equilibrado, sin endeudamientos propios, pero que sigue pagando la deuda en dólares de la gestión anterior, deuda que cancelamos en casi dos millones de dólares a agosto de 2023”, detalló el secretario de Hacienda, Inversión, Empleo, Ciencia y Tecnología del Municipio, Eduardo Macri.



Obra pública

Uno de los ejes del Presupuesto es la inversión en obras para la ciudad. Al respecto, el funcionario detalló que de los fondos municipales se destinarán 8.200 millones de pesos, es decir un 28,5 por ciento del total, a lo que debe sumarse 6 mil millones de pesos provenientes de la Nación y de la Provincia, de manera tal que la inversión superaría los 14 mil millones de pesos.



Deuda

Por otra parte, Macri destacó que durante 2023 no sólo que no se prevé la toma de más deuda, sino que se cancelarán 2 millones de dólares (321 millones de pesos) correspondientes a la deuda tomada por la gestión anterior.



Personal

Otro elemento destacado el proyecto, es lo vinculado al dinero que se destinará en sueldos para personal, que históricamente llegaba al 60% o hasta el 70% y en el 2023 rondará el 48%. Así, de los 28.700 millones de pesos, 13.500 millones estarán destinados a personal, lo que equivale al 48 por ciento de los recursos. En 2022 el gasto en este concepto fue de 6.100 millones de pesos.



La Municipalidad cuenta hoy con 5.322 agentes (4.600 de planta permanente, 562 agentes con contratos de servicio y 160 de personal político), contra los 7.300 que había cuando asumió la gestión de Bahl.



Bienes y servicios

El funcionario sostuvo también que “esa es la decisión política que ha tenido el Intendente desde el primer día, gestionar y gobernar hacia la ciudad y administrar hacia adentro. Tenemos los bienes y servicios en el orden de los 15,9 % que equivale a unos 5.000 millones y los pagos de intereses en bienes de uso son pocos, porque la mayoría del equipamiento ya se ha adquirido", concluyó.