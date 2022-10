Multas por cruzar semáforo en rojo: aclaran cuándo se considera infracción

Cuándo se labra la multa

Ubicación de las cámaras

Acceso Este

Acceso Norte

Circunvalación

Los valores

Desde este jueves comenzó a regir el sistema de fotomultas en Paraná. Hay dispositivos dispuestos en 25 puntos de la ciudad para controlar el tránsito y multar a quienes cruzan el semáforo en rojo.Diversas dudas sobre el momento exacto en que se labra la infracción respecto al trayecto en que se encuentra el vehículo cuando el semáforo cambia su luz de amarilla a roja. Es por ello que Elonce dialogó con funcionarios municipales quienes brindaron precisiones al respecto.Dicho sistema de foto-multas funciona a través de la captación de la infracción por medio de un sistema electrónico, es decir que cuando el semáforo está en rojo "”, dijo el secretario de Ordenamiento y Movilidad Urbana de Paraná, Juan Manuel Tamareu, a Elonce. Y aclaró que, si un vehículo se encuentra antes de la bocacalle, es decir antes de la senda peatonal, y el semáforo se pone en rojo y el auto cruza la calle, la infracción es correcta y se labraría la multa. En tanto, si el vehículo se encuentra transitando y ya pasó la bocacalle cuando el semáforo cambió a rojo, la multa no debería labrarse, ya que se considera que el auto no está en infracción.Por otro lado, Tamareu explicó que están contempladas diversas situaciones “especiales” ante labrar un acta y ejemplificó que en el caso de cruzar el semáforo en rojo porque lo demanda una urgencia, como el cruce de una ambulancia o camión de bomberos no se labrará la multa”.En sintonía con esto, el funcionario municipal señaló que “estos 25 puntos, que están en diversas zonas de la ciudad, es una primera etapa que corresponde a zonas de accesos muy transitados y no se descarta que se implementen en otros puntos”.-Almafuerte y Walter Grand (Ascendente-Descendente)-Almafuerte y Gdor. Maya (Ascendente-Descendente)-Almafuerte y A. Bonelli (Ascendente-Descendente)Acceso Sur-Av. de las Américas y J. B. Justo (Ascendente-Descendente)-Av. de las Américas y C. Larralde (Ascendente-Descendente)-Avenida de las Américas y Pablo Crausaz (Ascendente)-Av. de las Américas y El Paracao (Ascendente)-Gdor. Uranga / Antonio Crespo y F. Soler (Ascendente-Descendente)-Av. Ramírez y Laurencena (Ascendente-Descendente)-Circunvalación y Francia (Ascendente-Descendente)-Circunvalación y Churruarín (Ascendente-Descendente)-Circunvalación y Alte. Brown (Ascendente-Descendente)-Circunvalación y Don Bosco. (Ascendente-Descendente)A partir del cambio de valor de las Unidades Fijas, los costos de las infracciones de tránsito se incrementarán y Elonce pudo conocer el detalle de la Cantidad Mínima de Unidades Fijas que se cobra para cada infracción de tránsito cometida en la capital entrerriana, como por ejemplo, estacionamiento en lugar indebido, no llevar casco o conducir alcoholizado.Al respecto, hace unos días el doctor Siede aclaró que en cada caso, “está la posibilidad de que el infractor reconozca la falta y decida hacer el pago voluntario, el cual, tiene un descuento del 50 por ciento”, afirmó a Elonce.La multa por pasar un semáforo en rojo es de 38.670 pesos y hasta 128.900 si el conductor reincide.