Rigen las foto-multas en Paraná: en qué esquinas filman las infracciones

Ubicación de las cámaras

Acceso Este

Acceso Sur

Acceso Norte

Circunvalación

Cómo funciona

Dónde se harán los descargos por las foto-multas

La Municipalidad de Paraná puso en vigencia desde hoy el control y sanción del paso de semáforos en rojo con cámaras, sistema conocido como fotomulta. Para tal fin,. Además, oficialmente, se anticipó que más adelante,(control de velocidad por radar).-Almafuerte y Walter Grand (Ascendente-Descendente)-Almafuerte y Gdor. Maya (Ascendente-Descendente)-Almafuerte y A. Bonelli (Ascendente-Descendente)-Av. de las Américas y J. B. Justo (Ascendente-Descendente)-Av. de las Américas y C. Larralde (Ascendente-Descendente)-Avenida de las Américas y Pablo Crausaz (Ascendente)-Av. de las Américas y El Paracao (Ascendente)-Gdor. Uranga / Antonio Crespo y F. Soler (Ascendente-Descendente)-Av. Ramírez y Laurencena (Ascendente-Descendente)-Circunvalación y Francia (Ascendente-Descendente)-Circunvalación y Churruarín (Ascendente-Descendente)-Circunvalación y Alte. Brown (Ascendente-Descendente)-Circunvalación y Don Bosco. (Ascendente-Descendente)“Es un sistema de foto-multas que la Policía de Entre Ríos ya tiene instalado y funciona en distintos puntos de la provincia;, comunicó ael secretario del área municipal Legal y Administrativa, Pablo Testa, y ratificó que la implementación de las foto-multas, por lo cual, funciona de forma online, y en caso del pase del semáforo en rojo, el sistema lo capta de forma automática,, explicó Testa. De acuerdo a lo que aclaró en relación a las foto-multas, la infracción “queda filmada y grabada, y después sigue el curso de la notificación de esa acta, la que se imprime con la foto del vehículo y se notifica al domicilio del propietario del vehículo, que es el que cometió la infracción”.“El sistema automáticamente imprime la multa y eso se notifica”, indicó el funcionario municipal al recordar que el plazo del pago voluntario por la infracción es de 45 días.; o puede hacer un descargo de la multa”, especificó.“Se labra el acta a través de Fiscalización Electrónica, se notifica y hay 45 días para el pago voluntario; si la persona entiende que no cometió esa infracción, la recurrirá y para ello dispusimos a una persona que recibirá todos los descargos en calle Córdoba 641”, explicó Testa.fundamentó el funcionario municipal al remarcar que “el sistema es objetivo, y si nadie pasa el semáforo en rojo, nadie tendrá la multa y no cabe ningún inconveniente”., argumentó Testa.Sin brindar mayores precisiones, se supo que la segunda instancia para el ordenamiento del tránsito en Paraná será el control de la velocidad a través de los cinemómetros que miden el exceso de velocidad.