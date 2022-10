Recorren el país construyendo hornos para cerámica y ahora están en Paraná

La iniciativa de construcción de un horno en la Escuela de Artes Visuales se lleva adelante en el marco del “Encuentro de saberes y experiencias artísticas en una Universidad de puertas abiertas” del 17 al 21 de octubre en Paraná.Las actividades son abiertas a la comunidad y fueron organizadas por el Área de Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria y Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades de la UADER.Recorren toda la Argentina y construyen hornos de cerámica. No sólo son de nuestro país, sino también de Latinoamérica., contó aque a la capital provincial llegaron desde Chile, de la localidad bonaerense de Glew, de Capital Federal, de Rosario y de Córdoba, sumándose gente de Paraná.; la condición es que esos hornos tienen que ser usados de forma comunitaria. No se hacen en talleres particulares”, dijo.Desde este miércoles están en la capital de la provincia de Entre Ríos. “El horno ya está construido, lo estamos secando. No está cargado aún, lo vamos a cargar este viernes. Pudimos hacerlo porque estaban todos los materiales que habíamos pedido: ladrillos, cemento, barro, arena.Llegamos y enseguida nos pusimos manos a la obra a construir este horno. Nos lleva dos días para terminarlo”, agregó.La mujer aportó que a veces viajan más integrantes del grupo, otras veces, menos. Todo depende de los tiempos de cada participante., relató Gabriela.En Rosario, ciudad a la que acudieron antes de llegar a Paraná, construyeron un horno para “1245º C de temperatura. Pero lleva otro tipo de ladrillo, que es poroso para horno cerámico”, añadió.“Esto, digo como opinión personal,. Es muy lindo”, afirmó.