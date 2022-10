Vecinos del barrio Anacleto Medina exigen más seguridad: “no podemos vivir así”

Vecinos del barrio Anacleto Medina se convocaron en la comisaria Novena para exigir más seguridad en la zona. Denuncian constantes robos en sus viviendas por delicuentes que andan por los techos.Yolanda Villagra, una vecina de la zona indicó aque “ya no podemos vivir así. Todas las noches los delincuentes se suben por los techos y roban lo que ven, garrafas, cables, sillones, lo que sea. Queremos seguridad”.“No queremos que pase nada grave y tampoco queremos ser los culpables de la situación por actuar por nuestra cuenta. Estos días yo no puedo dormir de noche para cuidar mi casa. Me duermo a las seis de la mañana”, dijo. Seguidamente, agregó que “nunca había pasado nada así y ahora no podemos vivir. Sabemos muy bien quien es la persona que anda por los techos”.Por su parte, el subcomisario Sergio Molina, dio su versión de la situación y señaló a Elonce que “no tenemos registradas denuncias y sin eso no existen los delitos. Hemos sido comisionado por los vecinos por estas situaciones y nos hemos entrevistado con ellos, pero nadie radica la denuncia”.“Nosotros realizamos las recorridas diarias y estamos trabajando con otras dependencias policiales”, mencionó. En tanto, se puso a disposición de los vecinos para tomarle las denuncias correspondientes.