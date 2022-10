Comienzan mañana las foto-multas: ubicación de cámaras y costo por infracciones

Cómo funcionará

Sistema computarizado

Ubicación de las cámaras

Acceso Este

Acceso Sur

Acceso Norte

Circunvalación

Ordenar el tránsito

Complementario

LOS VALORES DE CADA UNA DE LAS MULTAS POR INFRACCIONES DE TRÁNSITO EN PARANÁ

. Para tal fin,. Además, oficialmente, se anticipó que más adelante,(control de velocidad por radar).En caso de que se constate una infracción, la cual quedará plasmada con un dispositivo homologado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI),Una vez que ha sido notificada, la persona cuenta con 45 días, dependiendo del valor que se le adjudique a la falta, para hacerLas multas generadas por los equipos serán juzgadas en instancia administrativaLa Policía podrá actuar individual o conjuntamente con los inspectores de tránsito del Municipio,Las actas contendrán la posibilidad de que el infractor acceda a la prueba de su infracción desde un Uniform Resource Locator (URL) en él descripto.Se pondrá en marcha un sistema computarizado complementario de procesamiento, administración, notificación y gestión de cobranzas de las infracciones de tránsito., a los fines de corroborar la calidad de cada imagen, la visualización de la conducta presuntamente infractora y la integración correcta de los datos contenidos en cada registro; en caso de conformidad se procederá a validar los mismos en el sistema.-Almafuerte y Walter Grand (Ascendente-Descendente)-Almafuerte y Gdor. Maya (Ascendente-Descendente)-Almafuerte y A. Bonelli (Ascendente-Descendente)-Av. de las Américas y J. B. Justo (Ascendente-Descendente)-Av. de las Américas y C. Larralde (Ascendente-Descendente)-Avenida de las Américas y Pablo Crausaz (Ascendente)-Av. de las Américas y El Paracao (Ascendente)-Gdor. Uranga / Antonio Crespo y F. Soler (Ascendente-Descendente)-Av. Ramírez y Laurencena (Ascendente-Descendente)-Circunvalación y Francia (Ascendente-Descendente)-Circunvalación y Churruarín (Ascendente-Descendente)-Circunvalación y Alte. Brown (Ascendente-Descendente)-Circunvalación y Don Bosco. (Ascendente-Descendente)“El orden es parte indispensable del desarrollo de una ciudad, por ello nos vamos a apoyar en la tecnología para trabajar junto a la Policía de Entre Ríos”, señaló el intendente Adán Bahl y agregó: “Vemos con mucha preocupación el número de accidentes que dejan familias destruidas y secuelas de por vida. Desde el Municipio estamos haciendo todo lo posible para ordenar las calles: invertimos en planes de repavimentación y bacheo, en una semaforización ordenada, en señalización vial. Pero muchos de los accidentes ocurren por no respetar la normativa, por infringir las leyes de tránsito. Necesitamos hacer un cambio urgente en nuestra manera de manejar”.El jefe de la Policía de Entre Ríos (PER), comisario general Gustavo Maslein, destacó que el convenio "amplía el trabajo mancomunado que hacemos con las distintas áreas de la Municipalidad”.En ese sentido, el sistema de control de infracciones de tránsito debe entenderse como un mecanismo complementario de las distintas acciones que se llevan adelante para evitar siniestros viales, una medida que amplía la política integral para brindar más seguridad vial en la capital entrerriana.: arranca en 50 Unidades Fijas (a partir de 6.445 pesos): arranca en 50 Unidades Fijas (a partir de 6.445 pesos): a partir de 100 Unidades Fijas (a partir de 12.890 pesos): arranca en 100 Unidades Fijas (desde 12.890 pesos): arranca en 70 Unidades Fijas (a partir de 9.023 pesos): arranca en 50 Unidades Fijas (a partir de 6.445 pesos): a partir de 100 Unidades Fijas (desde 12.890 pesos): a partir de 50 Unidades Fijas (a partir de 6.445 pesos)Según explicó a Elonce, el titular del Juzgado de Faltas de Paraná, Amado Siede,: a partir de 50 Unidades Fijas (a partir de 6.445 pesos).: a partir de 150 Unidades Fijas (desde 19.335 pesos).: a partir de 75 Unidades Fijas (desde 9.667,5 pesos).La multa mínima por circular alcoholizado es de: a partir de 70 Unidades Fijas (desde 9.023 pesos).: a partir de 50 Unidades Fijas (a partir de 6.445 pesos).: a partir de 50 Unidades Fijas (a partir de 6.445 pesos).: a partir de 50 Unidades Fijas (a partir de 6.445 pesos).El municipio adelantó este jueves que en la próxima etapa,Al respecto, desde el Juzgado de Faltas, explicaron que en cuanto al exceso de velocidad, la ordenanza vigente establece un rango que van. De esta manera, las multas por