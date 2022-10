Otra vez, usuarios de colectivos se verán afectados: opiniones sobre la medida

Los choferes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) decidieron profundizar las medidas de fuerza a nivel nacional y lanzaron un nuevo paro de 72 horas para el 25, 26 y 27 de octubre en todo el interior del país. La medida que afectará a diferentes provincias y casi 9 millones de usuarios en el país, es en reclamo de la equiparación salarial de los trabajadores de las provincias con sus colegas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).“Estamos cansados de esta falta de respeto al Trabajador. Está claro que pretenden trabajadores de segunda, no lo vamos a permitir. Por ello ratificamos el estado de alerta, e informamos se dispondrá un paro de actividades en el Transporte de Pasajeros del Interior del País por 72 horas, a realizarse durante los días 25, 26 y 27 de octubre del corriente”, señaló el gremio en el comunicado difundido esta tarde al que accedióregistró la opinión de la gente que la semana que viene tendrá que "ingeniárselas" para concurrir a sus trabajos, a la escuela, a cumplir con sus obligaciones y buscar una manera alternativa de traslado, producto de la medida de fuerza que efectivizará el gremio de los choferes de colectivos.“Salí porque sabía que hoy había colectivo. Soy jubilada, ando poco, como sabía que hoy había coles me vine a hacer trámites al centro”, contó una mujer de San Agustín, detallando que “no sabía” que para la semana que viene están programados tres días de paro.“Ya es normal que haya paro”, dijo otra mujer que estaba por subir a un colectivo de la línea 16.Otra pasajera mencionó que “recién se entera” de la medida de fuerza del gremio de UTA. Y sobre la unidad que esperaba abordar, dijo:“Generalmente es un parto de quintillizos, esperar el 9, por lo que demora. Y los días sábados, después del mediodía, hasta el lunes, no se ve la línea 9”. Y agregó que “si los usuarios le hiciéramos una huelga a las empresas de colectivos, los dueños de éstas, cambiarían de mentalidad. Ellos prestan un servicio, pero se deben al público; sin nosotros ellos no vivirían”.“Sabía que se iba a hacer una reunión en Buenos Aires, pero no sabía el resultado. Lamentablemente quién lo paga es la gente, que tiene que seguir trabajando”, indicó a Elonce una mujer que esperaba un colectivo de la línea 9.Un hombre dijo que “ya se había enterado” del nuevo paro, acotando que “habrá que seguir caminando. Tomo el colectivo 20 todos los días, de lunes a sábado. Habrá que caminar porque pagar un remis no se puede, sale muy caro”.