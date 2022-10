Jardines podrán dar vueltas en calesita a cambio de alimentos no perecederos

Las calesitas de Paraná convocan a jardines de infantes y guarderías, a colaborar con el Banco de Alimentos que asiste a comedores en diferentes barrios de la capital entrerriana. Como cada año, la invitación es para que cada niño pueda pasear gratis a cambio de un alimento no perecedero. En esta ocasión, están pidieron arroz, fideos y harina.“Estamos muy contentos por esta iniciativa que durará los meses de octubre y noviembre. La idea es que los jardines y guarderías vengan a dar una vuelta en la calesita y a cambio traigan un alimento no perecedero, que luego será repartido entre los comedores del Banco”, expresó aDelfina, voluntaria del banco de alimentos de Paraná.El Banco de Alimentos asiste a 112 organizaciones en Paraná, unas 22 mil personas. También ayudan en la localidad de Concordia y Gualeguaychú. “Lamentablemente cada vez más personas necesitan ayuda y por eso es tan necesario la ayuda”, dijo.Martín Apaldetti, encargado de la calesita comentó que la idea surgió en 2002. “Siempre tratamos de ayudar a las diferentes ONG de la ciudad porque sabemos la situación que vive el país”.Los paseos en calesita se programarán por lo que ya se pueden anotar las instituciones y difundir la invitación para que todos se sumen, ya que se necesita de la participación de mucha gente dispuesta a colaborar. Se piden galletitas porque es lo que los chicos quieren para la merienda.“Los niños se van contentos a sus casas y ayudamos a los que menos tienen”, dijo. Seguidamente, Martín comentó que aquellos jardines que tienen menos recursos y no pueden colaborar, también podrán participar: “se comunican conmigo y organizamos”.Quienes deseen participar pueden comunicarse con Martín Apaldetti al teléfono 343 4687588.