“Es alto el porcentaje que cumple con la jornada extendida” en escuela de Paraná

Política 800 escuelas primarias de Entre Ríos extendieron su jornada escolar

Mientras transita la última etapa del ciclo lectivo, donde las primarias ampliaron su jornada escolar,consultó en la escuela Nº6 “Ernesto Bavio” cómo se desarrollan las actividades que, por la mañana, son de a 7 a 12; y a la tarde, de 13 a 18.“Transitamos la última etapa, el tercer trimestre, poniendo en marcha las últimas propuestas e innovando en las estrategias, como los talleres en los que revinculamos con las familias, y poniendo énfasis en la oralidad y la escritura, que es tarea pendiente y transversal a todas las áreas”, comunicó ala directora de la institución educativa, Belquis López.Y agregó: “El balance, en lo que va del año, es bastante positivo porque avanzamos en las trayectorias escolares de los niños, que después de pandemia fue muy difícil porque hubo trayectorias débiles e incompletas”. “Hubo diferentes propuestas de enseñanza de talleres para seguir avanzando y lograr resultados esperados, para que los niños tengan las herramientas necesarias para adquirir los saberes”, ponderó.De hecho, López mencionó que, en los encuentros con las familias, se hace hincapié con respecto a que “la familia es muy importante para acompañar al niño en la escolaridad y su desarrollo integral, es esencial, porque la escuela sola no puede”.“Hubo acuerdos mínimos con algunas familias porque los alumnos tenían actividades extracurriculares, pero en la totalidad es muy alto el porcentaje que cumple con la jornada extendida”, remarcó la directora al valorar que “se intensifica la comprensión oral y escrita, que es lo que la escuela más debe trabajar para lograr otros aprendizajes necesarios”.En ese sentido, explicó que el escenario “es complejo porque hay familias que atraviesan por situaciones muy difíciles en un contexto muy difícil”. Y mencionó: “Hay chicos que, al no estar con sus familias, no tienen que los traiga a la escuela; o al tener un familiar un enfermo, si van todos juntos al hospital, no asisten a la escuela”. “La falta de trabajo también es otra”, sumó.La matrícula escolar de la Bavio está compuesta por 520 alumnos, en ambos turnos.Se informó que, de cara al ciclo lectivo 2023, hay vacantes para las inscripciones en el turno tarde. Los interesados en mayor información deben acercarse a la escuela de calle Bavio 299, de lunes a viernes, de 8 a 10 y de 13.30 a 15.30.