Subió el precio del morrón y el kilo se vende a $1.000 en verdulería de Paraná

Las comidas por estos días deberán evitar el morrón por lo pesado que resulta el fruto, no para el estómago sino para el bolsillo del consumidor que, si gusta de su sabor, deberá pagar hasta 1.000 pesos el kilogramo en las verdulerías de Paraná.“Se está terminando una zona de producción, en Salta y Corrientes, y está llegando el morrón de La Plata; también la sequía está haciendo fuerza para que haya menos producción y antes que fueron las heladas que quemaron varias floraciones”, explicó aFacundo, un verdulero de calle 25 de Mayo.“Nunca se le dio tiempo al morrón para que pueda bajar, siempre se mantuvo en un precio elevado y ahora ya es excesivo”, reconoció.En detalle, el verdulero especificó que “el kilo morrón verde sale entre 600 y 690 pesos, dependiendo la variedad y el tamaño; mientras que el morrón rojo sale entre 800, 900 o 1.000 pesos”.De hecho, contó que una clienta le pidió que, por el precio elevado, le vendiera solo medio morrón. “Pero es algo que no se puede hacer porque si pasa mucho tiempo cortado fuera del frío se echa a perder enseguida. Entonces, le recomendé que guarde la mitad en el freezer y así congela hasta el precio”, contó entre risas.“Las subas en muchos productos empezaron en este último trimestre; los incrementos fueron paulatinos, pero semana tras semana”, explicó el comerciante.El de la papa es otro caso en la mira. “En una hectárea se cosechan diez bolsas de papa y ahora, solo dos o tres bolsas de papas; y las siete bolsas que faltan, que no están en el mercado, hacen que el precio se incremente”, fundamentó Facundo al analizar: “Hay menos oferta y la demanda sigue siendo la misma porque las personas siguen comiendo papa”.“La banana, el viernes, salía 4.200 pesos y el martes, 5.200”, reveló Facundo al dar cuenta que productos como este, al igual que las uvas o las paltas, se comercializan “a valor dólar”.Facundo recomendó “aprovechar a comprar citrus, que se está terminando y la fruta de carozo, como duraznos, ciruelas y la uva nacional”. “El durazno entró a 900 pesos el kilo, pero tengo fe que bajará el precio”, esperanzó el verdulero.En ese sentido, comentó las ofertas que tienen en la verdulería de calle 25 de Mayo: “Dos kilos de tomate a 300 pesos; la frutilla, 400 pesos los dos kilos; dos kilos de naranja o mandarina por 300 pesos; y los dos kilos de arándanos a 1.500 pesos”.