Inscripciones en escuelas: “no es por orden de llegada; se sortean vacantes”

Paraná Padres acamparon frente a la escuela Borges por un banco para sus hijos

La directora Departamental de Escuelas de Paraná, Adela Ramírez, señaló aque durante octubre se realiza la inscripción de alumnos para el venidero ciclo lectivo. “No es por orden de llegada, no hay que hacer largas filas no acampar. Se los anota y luego se hacen sorteo en relación con la cantidad de vacantes existentes. En el caso de que no se excedan, pero hay una preferencia de turnos, se sortean estos último”, explicó la funcionaria.Recordó que tienen prioridad “quienes tienen hermanos en la institución y son hijos del personal. Todos los demás se inscriben por igual. Se exhiben los listados y se realiza el sorteo público”, ante el cual cada establecimiento “arbitra los medios para garantizar su publicidad, transparencia e información a las familias”.Sobre la cantidad de alumnos por curso, manifestó que “está de acuerdo al espacio físico y al proyecto pedagógico. No siempre los cursos numerosos son aconsejables. No se puede decir exactamente un número”.Sostuvo que “la libre elección de la institución educativa es un derecho que tiene la familia y por ello inscriben a sus hijos”, pero “el lugar de residencia no es una condición”.Enseguida insistió: “No es necesario hacer colas. Hay vacantes en la ciudad. Hay que pensar y buscar, entre todos, otra alternativa si la familia no accede a la escuela en la que desea inscribir a sus hijos”. Y aclaró que se garantiza “la misma carga horaria y diseño curricular, como así también los docentes. Se rigen por el mismo régimen, pero no siempre se puede satisfacer la demanda en determinada escuela”.