Padres acamparon frente a la escuela Borges por un banco para sus hijos

La palabra de los padres



Una extensa fila se formó desde horas tempranas del domingo frente a la escuela secundaria N° 54 “Jorge Luis Borges” de Paraná, por parte de padres que buscan un banco para sus hijos para el ciclo lectivo 2023.La escena se ha venido repitiendo en las últimas semanas en distintos establecimientos educativos de la ciudad ante la gran demanda de bancos y la pocas vacantes que se ofrecen.En el caso de la escuela Jorge Luis Borges, y según pudo constatar Elonce, hasta el 20 de septiembre se realizó la inscripción de hermanos e hijos del personal. Este 17 de octubre era el turno de la inscripción de 10 vacantes para estudiantes de la zona. En la puerta de la escuela se había colocado un mapa para que cada familia verificara si estaba comprendida dentro del radio establecido por las autoridades. El edificio escolar está ubicado en calle Juana de Ibarbourou 2877.Mientras que el 20 de octubre a las 14 se realizará el sorteo de vacantes disponibles (15 lugares) para quienes viven fuera del radio zonal y quienes no pudieron anotarse este lunes.En diálogo con, Jorge Castaño, rector del establecimiento, explicó que hay pocas vacantes “por el tamaño de la escuela, es muy pequeña y sólo tenemos dos divisiones, un 1°A y un 1° B, y las aulas son chicas, no dan para más de 27 o 28 alumnos”. Tras ello, agregó que los hijos de docentes y del resto del personal “por normativa entran en forma directa y también hermanos de alumnos. Por eso tenemos para ofrecer 10 vacantes”.Castaño dio cuenta que todos los años se ven sobrepasados con la demanda de bancos y señaló que “es un problema de todas las escuelas porque siempre la demanda es mayor que oferta”.Explicó que el jueves 20 “hay otra instancia que es por sorteo, donde ingresa gente por fuera del radio zonal y también quienes no han tenido la oportunidad hoy”.“Desde ayer a las 5.30 estamos haciendo la fila, estamos en el límite de la zona”, contó un padre y acotó que la escuela “es muy buena. Estamos esperando entrar”.Una mujer señaló que “nos quedamos ayer todo el día, vivimos a tres cuadras y media y ojalá que consigamos un banco para nuestra hija”.“Pasamos el día de la madre acá, vinimos ayer a las 11 de la mañana, estamos a tres cuadras y no es justo tener que esperar tanto”, dijo otra señora y manifestó que a medida que iban llegando se enumeraban para evitar inconvenientes en la fila.