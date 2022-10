Veteranos de la Armada conocieron la réplica del Crucero Belgrano en Paraná

Integrantes de la Promoción ´28 de la Armada Argentina conocieron la réplica navegable del crucero ARA Gral. Belgrano, construida por el modelista naval Sergio “Titi” Gammella; fue este sábado en un emotivo encuentro que se desarrolló en Puerto Nuevo, en Paraná.“Es un homenaje para los veteranos de Malvinas, para todas las fuerzas, los navales en particular y los del Belgrano en especial; siempre tratamos de brindar el homenaje por quienes dieron todo por nuestra Patria”, fundamentó Gammella aConsultado al modelista sobre el motivo que lo llevó a construir la réplica, éste comentó: “Fue un aire naval en la familia, el ser modelista naval y el amor a Malvinas se conjugó en un Belgrano de 8.12 mts”.En la oportunidad, explicó que las pruebas de navegación se hicieron solo con el casco. “Ya está listo para tirarlo al agua; pero no está terminado en cuanto a los detalles y somos respetuosos, porque tenemos que presentar la documentación ante Prefectura para que nos de la habilitación”, indicó al confirmar que “la botadura oficial se hará cuando cuente con la autorización de Prefectura”.“La figura del barco está en un 95%, el 5% restante son detalles que son los que más tiempo llevan. El 2 de abril cumplió cinco años de construcción, porque comencé el 2 de abril de 2017, no por cábala, pero sí de manera simbólica”, rememoró Gammella al remarcar que “Malvinas es un episodio enorme en la rica historia argentina”.“Desde nuestra independencia a la fecha, Malvinas ha sido el episodio más importante y hoy tenemos a los actores para mimarlos, darles las gracias y brindarles el homenaje. Es lo que todo el pueblo argentino debería hacer, escucharlos y darles las gracias”, recomendó el modelista.En la oportunidad, quienes fueron tripulantes del Crucero Belgrano dieron cuenta ade sus sensaciones ante la réplica del buque.“Es un honor quedé continuidad, en tantos años, a la llama de Malvinas encendida en Paraná, la capital de la provincia”, agradeció Oscar “Tato” Barzola. “Esta réplica con propulsión podrá navegar nuestro río Paraná, en honor y gloria de los 323 que quedaron en sus entrañas como mojones reivindicatorios de nuestra soberanía nacional en las aguas del sur y a una enorme profundidad; nosotros estamos para que esto no se pierda y la llama de Malvinas siga latente en la comunidad, sobre todo al lado del río”, remarcó al destacar la presencia de “la muchachada de a bordo de la flota de la Armada Argentina de la Promoción ´28, de la última tripulación del crucero ARA Gral. Belgrano”.Por su parte, José Portman, de Villa Urquiza, comentó: “Nos enorgullece que un constructor naval haya hecho una reconstrucción del crucero. Es una réplica exactamente igual porque está hecha a escala; y cuando lo vemos, nos recuerda cuando vagábamos en el otro que tenía más de 180 metros de largo”.En tanto, José Ojeda, de San Luis, refirió que formó parte de la tripulación del crucero del ´81 al ´82, hasta el hundimiento. “Los recuerdos son permanentes y el haber compartido un año y medio con la tripulación es muy emotivo, nos conmueve mucho y los veteranos de guerra, hace 40 años que sembramos la semillita de Malvinas y estos son los resultados”, destacó al mostrarse visiblemente emocionado durante el encuentro. “No fue fácil lo que pasamos y la lucha permanente para que Malvinas esté presente todos los días y para llegarle a la juventud, los que continuarán la lucha de los veteranos por la recuperación de las islas. Para nosotros no pasaron 40 años, para nosotros, el hundimiento fue ayer”, sentenció.