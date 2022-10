A sala llena, Baglietto y Vitale hicieron vibrar a Paraná

A treinta días años de la grabación del primer trabajo juntos, los reconocidos artistas, con sus hijos Julian Baglietto (batería) y Jano Vitale (bajo), realizan una gira que abarca tres importantes teatros de nuestra provincia. Este viernes, se presentaron en el Teatro Tres de Febrero, a sala llena.En cuarteto, ofreció un concierto ecléctico que incluyó los clásicos en ritmo de balada, tango y folklore. Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale demuestran la extraordinaria capacidad de reunir a un público de todas las edades que disfrutan de los variados climas que generan con sus canciones.Las cámaras de Elonce registraron un intenso movimiento en la puerta del teatro minutos antes del show.“Estoy re contenta de venir. Apenas me enteré, saqué las entradas”, dio una mujer a Elonce. Seguidamente, agregó que le gustaría escuchar “El Tempano”.Un hombre señaló que era “imposible perderse este show”. “En el diario no hablaban de ti”, fue otra de las canciones que el público quería escuchar.Otra mujer, comentó que “me encanta la música. Me gustan todas sus canciones y me encanta que canten con sus hijos”.