Consternación por la muerte de Bantar: el recuerdo de los trabajadores

recorrió las salas del hospital de referencia provincial y pudo observar el dolor que ha provocado esta repentina partida, de parte del personal del nosocomio.

Según constató, el personal del nosocomio expresó su gran pesar y condolencias por la partida física del profesional.El director del hospital San Martín de Paraná, además de la trayectoria al frente del nosocomio y de su formación profesional en el área en la que se desempeñaba, fue uno de los referentes de la salud durante la pandemia y tuvo a su cargo la estrategia sanitaria para la atención de los afectados por el coronavirus.Bantar falleció esta mañana en la ciudad de Mar del Plata, cuando se descompensó en la zona de Playa Grande. Según se confirmó a, caminaba por la rambla con Silvia, su esposa. Tras descompensarse, Bantar falleció en el lugar, pese a que se hicieron las tareas de reanimación y del arribo de una ambulancia del Same.Alejandro Escobar, administrativo del lugar, indicó a: “Nos anoticiamos de esta muerte y nos acongojamos. Hoy estuvimos todos expectantes, pasándonos los mensajes para saber si era cierto o no del fallecimiento. Nos amargamos mucho cuando comprobamos que sí, que era cierto”.“El hospital, con toda la situación de pandemia, anduvo muy bien durante ese tiempo; fue todo gracias a él. Fue una excelente persona. Donde me veía me saludaba. Por ser delegado de Sedapper, siempre teníamos charlas, hablábamos de la situación de los compañeros. Se podía hablar muy bien con él. Ojalá que quién venga al hospital (como nuevo director) haga las cosas como lo hizo el doctor Bantar”, aseveró el trabajador del nosocomio.Y al exponer un recuerdo del médico, indicó: “Estaba a las 6 o 7 de la mañana y recorría el hospital”.Enfermeras destacaron aque el profesional las identificaba y conocía a cada una de ellas, hasta por su nombre.