Manifestación de Fe: fieles retomaron la marcha y continúan con la peregrinación

LAS FOTOS DE LA PEREGRINACIÓN DE LOS PUEBLOS EN ALTA CALIDAD.

Los primeros testimonios



Video: Testimonios de Fe: se realiza la Peregrinación de los Pueblos

El inicio de la Peregrinación

Video: Así comenzaba la peregrinación Hasenkamp - Paraná

Primera parada

Video: Peregrinación de los Pueblos: testimonios de los fieles que llegaron a la primera parada

Luego de dos años de pandemia, minutos después de las 17 de este viernes partió desde Hasenkamp la peregrinación que tiene como punto de llegada el Santuario La Loma de la ciudad de Paraná.Son 90 kilómetros que los peregrinos recorren con mucha fe, esperanza y amor hacia la Virgen que los guía y protege durante la caminata.Este año, tras la pandemia, la peregrinación retomó la presencialidad y se superaron todas las expectativas. Las parroquias rápidamente colmaron los cupos disponibles y animaban a participar de manera particular.Antes del inicio de esta increíble manifestación, Monseñor Juan Alberto Puiggari habló cony expresó que “es una enorme alegría que después de dos años se vuelva a hacer presencial y cumpliendo 40 años de algo que empezó con dos o tres personas y fue creciendo de una manera notable. Hay mucha expectativa y desbordó todo”.Tras ello, dijo que tras cada manifestación “Paraná es un poco mejor porque se reza por todo, por los enfermos, por los pobres, por el bien de la patria y eso llega al corazón de María y de Jesús”.Finalmente, Puiggari dio cuenta que le genera una gran emoción ver llegar a los peregrinos que a pesar del cansancio se abrazan a la Mater y participan de la misa. “Todos llegan con mucha emoción y algo les toca el corazón, algo los mueve, no es un simple desafío físico”.“Venimos a pedir y agradecer, la hacemos desde 1999. Cumplí 65 años en septiembre y dije que no la iba a hacer más, pero llega el día y tenés que hacerlo porque la Mater nos convoca”, dijo un vecino de Crespo que había llegado con un contingente de 48 personas.Cristina llegó junto a su marido desde Capiobí, Misiones. En diálogo concontó que “hace 19 años que soy peregrina y hago cinco peregrinaciones al año. Hoy que se cumplen 40 años de esta peregrinación por suerte pude venir a pedir por la salud y el trabajo de toda la familia y la sociedad”.Pasadas las 19:30, los peregrinos comenzaron a llegar a la primera parada en el paraje frente a la casa de familia Podversich, voluntarios los esperaron con hidratación y comida para recargar energías. Ahí descansaron hasta las 21 para continuar hasta Cerrito.dialogó con los primeros fieles que arribaron al primer descanso de la peregrinación.“Es una emoción enorme llegar a la primera parada”, expresó un fiel de Seguí. En tanto, una joven de Cerrito, comentó que “es hermoso y emocionante pasar por los pueblos. Hace cinco años que la hago y estoy feliz de llegar acá”.“La primera parte fue hermosa”, agregó una mujer de Santa Fe que estaba acompañada de su hermana. “Llegamos y vamos por mas”, señaló otra mujer de Viale.Madre e hija llegaron muy contentas a la primera parada. “Es la séptima vez que la hago y ella me acompaña por primera vez”, contó la mujer.