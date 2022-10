“Todos los días son un logro”, valoró la mamá de los trillizos nacidos en Paraná

Un presupuesto, “que no tiene precio”

El vínculo entre hermanos

“Todos los días son un logro distinto”

Losnacidos el 29 de marzo en Paraná, que ahora viven en la localidad santafesina de Santa Rosa de Calchaquíes,valoró la mamá de los bebitos. Andrea, en diálogo condetalló cómo es el cuidado de los tres y la forma en la que se define su maternidad.también porque se criaron de esa manera, tienen que compartir todo. Duermen bastante bien, por ahí se enferma uno, hay que correr a los médicos y organizar con quién dejo a los otros dos. Es cuestión de organización”, reveló Andrea a “Los trilli” nacieron por cesárea el martes 29 de marzo en el hospital San Roque de Paraná . Se recordará que la gestación de los trillizos fue un caso “atípico” por dos motivos: porque fueron concebidos de manera natural -sin ningún método de reproducción asistida- y porque cada uno de los bebés se gestó en bolsas amnióticas separadas y se alimentó de su propia placenta.En diálogo con nuestro medio, Andrea reveló que ya no amamanta a los trillizos, “por el cansancio y el ajetreo”. “Si primero le daba teta a la nena, los otros dos ya preferían la mamadera que es más instantánea y ellos mismos empezaron a rechazarla la teta”, explicó al comentar que dos de los bebitos toman una leche especial.los dos varones toman una marca que solo conseguía en el hipermercado, donde era más barato, pero ya no la venden, y en las farmacias sale mucho más caro”, indicó. “Eran hasta 25 mil pesos por mes, solo en leche”, sostuvo al referir que el hospital le facilitaba otra marca, “pero esa les causaba cólicos, la vomitaban y no la querían tomar”.“Ahora las conseguí a 2.500 por cada lata y, por mes, toman 11 latas.”, remarcó la mamá de los trilli. “Y la nena tiene que tomar una leche especial con medicamentos que sale siete mil en la farmacia o puedo conseguir a 2.500 pesos”, contó.reveló Andrea al comentar que las obras sociales no garantizan toda la cobertura en leches especiales. Y a ese prepuesto hay que sumarle los gastos en pañales y todo lo que un bebé demanda. En ese sentido, destacó el trabajo y acompañamiento de su pareja y padre de los trilli.Consultada a la mamá por una duda que surge entre los curiosos,, ella remarcó que Martina, Matías y Lucas “son distintos en todo”. “Puede ser que dos sean parecidos, pero Matías es más gordito y tiene 8.5kg, Lucas pesa 7kg y Martina, 6.5kg.. Y yo los escucho llorar y ya sé cuál es el que llora”, reveló.“Si los dejo a los tres juntos, se arañan, se tiran los pelos, se suben uno arriba del otro y se buscan para morderse porque ya les están saliendo los dientes; si me descuido, uno le come la mano al otro… pero son muy chiquitos todavía”, indicó al dar cuenta del vínculo entre hermanos.“Los hago dormir en los cochecitos; tengo uno doble y otro simple. Entonces, cuando llora uno, ya calmo a dos y así es más fácil. Hamaco por dos y tengo dos manos, me alcanza justo”, confesó. “Es que, si se enloquecen los tres juntos, que quieren comer o dormir, a los tres no los puedo tener upa”, se defendió entre risas.Al preguntarle a Andrea cómo se definiría por ser mamá de tres, ella explicó:“Es increíble. No caes que son tres y, por lo rápido que crecen,, porque se sentaron solitos o porque dan vueltas”, develó al remarcar que Martina, Matías y Lucas son prematuros.“No es fácil que se estimulen porque con el cansancio y porque son los que tengo que atender, es poco el tiempo que me queda para jugar con ellos., sostuvo.. Según contó a, junto a su pareja, repartirán los tiempos entre las dos provincias, como lo vienen haciendo desde el nacimiento de los trilli. “Somos una hormiguita viajera porque vamos y venimos entre Paraná y Santa Fe por los controles que seguimos haciendo en el hospital San Roque”.Finalmente,es que ella, durante el embarazo y al ser primeriza, se contactó con otras mujeres en su misma situación a través de los grupos de Facebook “para conocer otras historias”.“En los grupos te asesorás porque no sabés que pasará y todo es una duda constante, tenés que cuidarte todos los días para que todo salga bien. Por ejemplo, yo no sabía ni lo que era una contracción”, rememoró. “Gracias a esos contactos y al compañerismo con otras mamás de mellizos del mismo hospital donde estuve internada, hasta nos vendemos la leche que no conseguimos porque en las farmacias son más caras y no se consiguen tampoco”.