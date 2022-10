Falleció Carlos Chiapino, uno de los fundadores de capilla del Perpetuo Socorro

Apasionado del tiempo

Meteorólogo por vocación

Carlos Chiapino, falleció este viernes a los 95 años en Paraná. Fue uno de los fundadores de la capilla “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro”, ubicada en corazón del barrio de Kilómetro 5 y 1/2, que organiza la Fiesta Provincial de los Reyes Magos.Los restos de Carlos Chiapino son velados hasta las 15:30 en la sala de Lampertti, ubicada en calle Echagüe 727. Además, habrá una Santa Misa de Cuerpo Presente, a las 16 en la Parroquia Nuestra Señora de Pompeya (calle Newbery). En tanto, sus restos recibirán sepultura a las 17:15 en el Cementerio Parroquial de San Benito.Mirar hacia cielo y observar cada elemento que hace al comportamiento de las fuerzas de la naturaleza, y anotarlo. Las lluvias, la humedad, la presión atmosférica o una tormenta eléctrica. Cada cambio y sus particularidades fueron registrados durante 80 años por don Carlos Chiapino, un trabajo que es casi un tratado climatológico en una parte de la geografía de Entre Ríos.“Desde chico me gustaba mirar las nubes y la lluvia y mi padre también medía las lluvias, pero nunca las anotaba. Pero un 5 de abril de 1942, me encargó medir lo que llovía y ahí lo empecé a anotar con mucho entusiasmo”, contó don Chiapino en una nota realizada en el año 2017, donde mostró sus detallados registros.El dato brindado porfue confirmado por Daniel, uno de sus hijos. Carlos Chiapino era un apasionado del tiempo y de los fenómenos meteorológicos. “Durante 80 años midió el nivel de precipitaciones en Paraná”, dijo a Elonce Daniel, uno de los principales impulsores de la Fiesta de los Reyes Magos.“Ahora, las lluvias son muy de golpe y con mucha agua. Puede llover hoy mucho y mañana lo mismo. Antes no era así, las lluvias eran parejas durante el mes”, afirmaba en esa nota donde referenciaba las diferencias que había notado con el paso de los años, y lo que los especialistas llaman Cambio Climático.“Desde 1997, se comenzaron a registrar más lluvias, de mayor cantidad de agua caída y de más días seguidos con lluvias”, acotó.