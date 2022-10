"El fútbol de Gallardo es el que a los hinchas de River nos gusta”

Gallardo confirmó que se va de River tras ocho años y medio de ciclo. “Vengo a hacer un anuncio. Les comuniqué a los dirigentes que es mi final de contrato. No seguiré en el club”, dijo.Marcelo Gallardo anunció que una vez que termine el campeonato dejará de ser el entrenador de River. El último partido como local al frente del Millonario será este domingo, ante Rosario Central, en un estadio Monumental que estará repleto de hinchas emocionados.consultó a Fredy Monjes, de la Filial local del River, que expresó: “No nos esperábamos esto, yo pensaba que iba a seguir. Queda en nosotros el haber podido disfrutar en estos ocho años, haber sido contemporáneos de tal vez el mejor ciclo de la historia de River. El fútbol es opinable, yo lo pienso así. Gracias a Marcelo, me pude ir a Japón, ganamos el partido más recordado. Hemos visto el fútbol que nos gusta a los hinchas de River, durante muchos años”.Y en lo deportivo, “River pudo haber ganado, perdido o empatado, pero siempre ha dejado la piel en todos los partidos que jugó. A los hinchas nos fascinó esta etapa”, indicó para luego ejemplificar: “Mis hijos que hoy tienen 13 y 10 años, están acostumbrados a ganar”, puso relevancia el hincha del MIllonario.“El hincha le mostró a Gallardo, sin saberlo, ‘24 Monumentales’ llenos, en forma continua. Y no fue esta la mejor época. Y con esto nos damos cuenta que los hinchas están totalmente identificados con Marcelo Gallardo”, afirmó.Al ser consultado, aseveró: “Mi ídolo es Francescoli, pero creo que Gallardo es el mejor técnico de toda la historia de River. Antes había sido Ramón Díaz, era una belleza ver jugar a los equipos de Ramón Díaz, pero en el tiempo, los equipos de Gallardo jugaron mucho mejor y ganaron muchas más cosas”.“El fútbol que a los hinchas de River nos gusta, es el fútbol que Gallardo llevó a la práctica”, fue contundente al afirmar.llegó hasta un entrenamiento infantil en Ceberpa. Allí, uno de los entrenadores, Lucas, dio su parecer sobre la partida de Gallardo: “Ha sido el técnico más importante en la historia de River, por la identidad que le metió a River; iba a jugar a cualquier lado de la misma forma, nos representó mucho con el fútbol que los hinchas buscamos”.