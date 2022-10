Humo en la ciudad: “Trae consecuencias para las personas enfermas y sanas”

La ciudad de Paraná se vio invadida este jueves por un fuerte olor a humo proveniente de las quemas en las islas santafesinas, frente a la capital entrerriana.Este humo genera mucho malestar en la sociedad, perjudicando no sólo a las personas que son alérgicas o padecen enfermedades respiratorias sino también a quienes son sanos., el médico neumonólogo Luis Larrateguy dijo que “hoy ha sido terrible el día en Paraná, la ciudad no se veía por la nube de humo que la cubría y lamentablemente esto va a traer consecuencias en las personas que ya tienen enfermedades respiratorias, como el asma, la EPOC; fibrosis pulmonar, fibrosis quística, estos pacientes pueden tener agravamiento de su enfermedad crónica”.Mientras que las personas que no son enfermas respiratorias también padecerán, “porque dependiendo de la cantidad del tiempo de exposición al humo tendrán irritación ocular, nasal; no estamos los seres humanos preparados para vivir en una atmósfera de humo, nuestros pulmones sólo pueden recibir aire, ni siquiera oxígeno puro”, indicó.Consultado sobre si es recomendable usar tapabocas, Larrateguy explicó que “el barbijo ayuda porque va a detener en parte las partículas nocivas que entran a las vías respiratorias, aunque lo ideal sería tener alguna máscara con filtro que evite las micropartículas, pero eso sería como vivir en películas de ciencia ficción del futuro, cubriéndonos de un humo que no debería estar”.Finalmente, el médico dio cuenta que “es muy poco” lo que podemos hacer para aliviar los síntomas y malestares que produce el humo: “una vez que estas partículas provocan la irritación, por ejemplo, en los ojos, viene el tratamiento y hay que tratar de no exponerse nuevamente al humo porque se va a volver a lo mismo. Con respecto a la parte respiratoria, si tengo una persona que no tiene asma o enfermedades respiratorias y tiene síntomas, como tos o espasmo bronquial, se pueden utilizar medicamentos; quienes ya tienen enfermedades crónicas deben tener escrito por su médico qué hacer ante una exacerbación porque la polución ambiental es una de las causas de exacerbación aguda de las enfermedades crónicas”.