La tarifa de taxis aumentará cerca del 45% en Paraná

En el mes de septiembre, las entidades vinculadas al servicio de taxis y la Municipalidad de Paraná, realizaron estudios de costos que luego fueron cotejados entre sí, con el objetivo de actualizar las tarifas.Los resultados de esos estudios reflejaron que debía haber “un porcentaje de aumento muy elevado, del orden del 60 o 65%”, pero se acordó con la Municipalidad “subir entre un 45 y 48% para no afectar tanto a los usuarios”, indicó el presidente de la Cooperativa de Radiotaxis, Eduardo Vázquez.Vale recordar que la última suba fue en el mes de abril, fijándose la bajada de bandera en 140 pesos y 10 pesos la ficha.“La situación está complicada para todos”, dijo aun taxista desde su puesto en la terminal de ómnibus y opinó que el porcentaje en que aumentaría la tarifa en los próximos días “no alcanza a cubrir la inflación, pero es lo que se pudo conseguir. Desde hace un tiempo lo estábamos esperando”.Asimismo, dio cuenta que cada vez se hace más costoso mantener las unidades y “cada que se rompe el auto o hay que cambiar cubiertas se hace más difícil”.Sobre la demanda, el trabajador indicó que “hay una parte del mes en que se labura bien y la otra tenés que zafar, en promedio se hacen 15 viajes por día. La gente ya no se queja de los aumentos, está acostumbrada a pagar”.En relación al paro de colectivos y si se vieron favorecidos por la medida, mencionó que “se trabajó medianamente bien, ayudó un poco pero no como antes cuando había paro”.Para dar un ejemplo, un viaje hasta Colonia Avellaneda, San Benito y Oro Verde ronda entre los 1200 y 1400 pesos.