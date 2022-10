Foto-multas en Paraná: confirmaron los lugares y la fecha en que comenzarán

Cómo funcionará

La Municipalidad de Paraná firmó un convenio con la Policía de Entre Ríos para sumar tecnología y controlar el paso de semáforos en rojo con la instalación de cámaras y el sistema conocido como fotomulta. Así,. También la zona de Avenida Circunvalación. Más adelante(control de velocidad por radar).En caso de que se constate una infracción, la cual quedará plasmada con un dispositivo homologado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI),Una vez que ha sido notificada, la persona cuenta con 45 días, dependiendo del valor que se le adjudique a la falta, para hacerLas multas generadas por los equipos serán juzgadas en instancia administrativaLa Policía podrá actuar individual o conjuntamente con los inspectores de tránsito del Municipio,Las actas contendrán la posibilidad de que el infractor acceda a la prueba de su infracción desde un Uniform Resource Locator (URL) en él descripto.Se pondrá en marcha un sistema computarizado complementario de procesamiento, administración, notificación y gestión de cobranzas de las infracciones de tránsito., a los fines de corroborar la calidad de cada imagen, la visualización de la conducta presuntamente infractora y la integración correcta de los datos contenidos en cada registro; en caso de conformidad se procederá a validar los mismos en el sistema.-Almafuerte y Walter Grand (Ascendente-Descendente)-Almafuerte y Gdor. Maya (Ascendente-Descendente)-Almafuerte y A. Bonelli (Ascendente-Descendente)-Av. de las Américas y J. B. Justo (Ascendente-Descendente)-Av. de las Américas y C. Larralde (Ascendente-Descendente)-Avenida de las Américas y Pablo Crausaz (Ascendente)-Av. de las Américas y El Paracao (Ascendente)-Gdor. Uranga / Antonio Crespo y F. Soler (Ascendente-Descendente)-Av. Ramírez y Laurencena (Ascendente-Descendente)-Circunvalación y Francia (Ascendente-Descendente)-Circunvalación y Churruarín (Ascendente-Descendente)-Circunvalación y Alte. Brown (Ascendente-Descendente)-Circunvalación y Don Bosco. (Ascendente-Descendente)“El orden es parte indispensable del desarrollo de una ciudad, por ello nos vamos a apoyar en la tecnología para trabajar junto a la Policía de Entre Ríos”, señaló el intendente Adán Bahl y agregó: “Vemos con mucha preocupación el número de accidentes que dejan familias destruidas y secuelas de por vida. Desde el Municipio estamos haciendo todo lo posible para ordenar las calles: invertimos en planes de repavimentación y bacheo, en una semaforización ordenada, en señalización vial. Pero muchos de los accidentes ocurren por no respetar la normativa, por infringir las leyes de tránsito. Necesitamos hacer un cambio urgente en nuestra manera de manejar”.El jefe de la Policía de Entre Ríos (PER), comisario general Gustavo Maslein, destacó que el convenio "amplía el trabajo mancomunado que hacemos con las distintas áreas de la Municipalidad”.En ese sentido, el sistema de control de infracciones de tránsito debe entenderse como un mecanismo complementario de las distintas acciones que se llevan adelante para evitar siniestros viales, una medida que amplía la política integral para brindar más seguridad vial en la capital entrerriana.Estudiantes avanzados y graduados de carreras relacionadas con la Accidentología y la Seguridad Vial (licenciaturas en Accidentología Vial y en Criminalística de la facultad de Ciencia y Tecnología de UADER) integran, desde hace treinta días, el cuerpo de inspectores de tránsito del Municipio. Surgidos de una convocatoria conjunta con la institución académica, participaron de evaluaciones y capacitaciones junto al personal que ya realizaba tareas, para fortalecer la labor en conjunto.Las capacitaciones incluyeron primeros auxilios, herramientas para una comunicación eficaz con la ciudadanía, diagrama de operativos, etc. La idea es profesionalizar el servicio y generar un cambio de paradigma en cuanto a la relación con el vecino.“Se han hecho relevamientos y el nuevo cuerpo de inspectores ha sido muy bien recibido por los vecinos. Desarrollan tareas en el microcentro, donde teníamos la mayor demanda para ordenar, también en puntos álgidos de algunos barrios y en la Costanera, con muy buenos resultados”, señaló el secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Juan Manuel Tamareu.Acceso Seguro (operativos de ordenamiento y prevención vial en escuelas), reductores de velocidad, bacheo, recuperación de la trama vial y conectividad dentro del plan de movilidad urbana del Municipio, señalización horizontal y vertical, luminarias Led, puesta en valor del sistema de semáforos y readecuación de columnas en Echagüe, Gualeguaychú, Alem y 25 de Mayo, cruces peatonales y rampas de accesibilidad en un amplio sector comprendido por avenida Laurencena, Racedo, Ituzaingó, Ameghino y Patagonia, y la campaña de bien público Nos Respetamos para una mejor convivencia vial basada en el respeto a las normas.