Video: explican cómo capturar alacranes para crear antídoto y evitar ser picados

Los escorpiones, también llamados alacranes, son arácnidos que producen daño al ser humano mediante la inoculación de toxinas con acción local y sistémica. En Argentina existen dos géneros: el Bothriurus que no reviste toxicidad para las personas y el Tityus de importancia médico sanitaria. La picadura e inoculación de veneno de los escorpiones del género Tityus producen un cuadro clínico potencialmente grave y letal, advirtió el Nodo Epidemiológico.



Desde hace 20 años Paraná se provee al Instituto Malbran los alacranes que permiten producir el medicamento para tratar especialmente a niños y niñas a quienes una picadura de este arácnido puede resultar letal.

Ante Enloce, la subsecretaria de Salud, Silvina Saavedra, explicó como capturar un alacrán sin ser picados. Esto fue en el marco de un taller sobre recolección de arácnidos en el Encuentro Nacional de Agentes Sanitarios en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.



La medica epidemióloga mencionó que “del taller personas de Jujuy, Catamarca y se necesitan los alacranes para la producción de antitoxina, es por ello que es importante juntarlos”.



“Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos son las provincias que envían alacranes al Malbran”, dijo al destacar que se necesitan unos mil alacranes para extraer el veneno y elaborar el antídoto.



Saavedra explicó como capturar un alacrán y para ello se necesita un frasco y un papel, no es necesario que el recipiente tenga pequeños orificios para que el arácnido respire, y pueden mantenerse vivos durante 15 días dentro de un frasco.



“Una vez que los capturan se los pueden llevar al Hospital San Roque, Hospital San Martín, Subsecretaría de Ambiente y centros de salud municipales”, expresó la funcionaria. Recomendaciones ante picaduras Ante picaduras, la profesional recomendó limpiar [asepsia]el área de la picadura;

- Aplicar hielo en la zona contribuye a calmar el dolor y hace más lenta la absorción del veneno y en el caso de adultos tomar algún analgésico.

En el caso de niños, es importante que se le aplique hielo y traslade urgente al Hospital. Cómo evitar picaduras - Revisar y sacudir las prendas de vestir y el calzado antes de utilizarlos, especialmente si están sobre el suelo;

- Alejar las camas de las paredes;

- Sacudir la ropa de cama antes de acostarse. Evitar que la indumentaria de cama toque el piso;

- Tener cuidado al examinar cajones, estantes, vehículos, bolsos, etc. que pueden ser un medio para transportar los alacranes involuntariamente;

- Proteger manos y pies al remover escombros, troncos caídos, etc.;

- Evitar introducir manos y pies en huecos de árboles, paredes, ni debajo de las piedras.

- Evitar caminar descalzo en zonas donde se conozca de la presencia de escorpiones.