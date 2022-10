Es dispar el movimiento en la Terminal de ómnibus de Paraná por el paro de UTA

Sociedad Comenzó el paro de colectivos y usuarios no tendrán servicio durante dos días

Paraná El paro de colectivos afecta el dictado de clases en escuelas de Paraná

Es dispar el movimiento en la Terminal de ómnibus de Paraná, es que el paro de colectivos dispuesto por UTA alcanza al transporte urbano de pasajeros y a las líneas de media distancia. En tanto, las empresas de larga distancia y el servicio Paraná-Santa Fe se prestan con normalidad.“Los colectivos de larga distancia funcionan normalmente, pero tuve que tomar un remis para llegar hasta la Terminal, me salió 600 pesos y se me encareció el viaje”, contó un hombre que regresaba a Chajarí.En tanto, una joven que viajaban desde Santa Fe a Gualeguaychú por trabajo confirmó aque no tuvo ningún inconveniente para trasladarse de una localidad a otra. “Viajé con total normalidad”, indicó.No tuvo la misma suerte una universitaria de San Luis. “Estudio Psicología en la universidad de Libertador San Martín y estoy esperando que me busque un remis desde la Villa”, contó la joven al confirmar que el viaje le saldría 6.000 pesos.Los trabajadores de las empresas del transporte urbano de pasajeros de la zona metropolitana de Paraná, Oro Verde y Colonia Avellaneda, junto a los de Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Chajarí y La Paz se plegaron a la medida de fuerza, por lo que no habrá servicios.Las empresas de pasajeros que cumplirán con normalidad, son: Jovi Bus, San José, Flecha Bus, Autotransporte 2 y ETA. De esta manera, las personas que quieran viajar a Villaguay, Concordia u otras de la costa del Uruguay, como la línea Paraná-Concepción del Uruguay, no sufrirán problemas.Por otra parte, Fluviales y Etacer aclararon que la medida de fuerza alcanza al transporte de corta y media distancia no comprende los servicios entre la capital entrerriana y santafesina, por lo que los servicios se brindarán con normalidad.