El paro de colectivos afecta el dictado de clases en escuelas de Paraná

Sociedad Comenzó el paro de colectivos y usuarios no tendrán servicio durante dos días

Este miércoles y jueves, UTA realiza un paro que afecta el servicio del transporte urbano de pasajeros.La medida de fuerza afecta el normal dictado de clases en las escuelas de Paraná ya que muchos docentes utilizan el colectivo para trasladarse hasta los establecimientos educativos. Para graficar la situación, en la Escuela Manuel Belgrano de Paraná, solo asistió un bajísimo porcentaje de docentes y alumnos y los pocos que fueron entraron en una sola aula., Mónica Todoro, directora de la escuela Belgrano, confirmó que “hay una presencia del 3 por ciento del alumnado y de docentes del 2 por ciento, es muy escaso. La medida afecta y atraviesa a todos los sectores porque hay una organización familiar y cuando los chicos no van a la escuela, los afecta de manera directa”.“La mayoría de los docentes viven lejos, se trasladan por medio del transporte público para llegar a su puesto de trabajo, y los afecta directamente. La situación es bastante compleja y tendría que verse cómo el sector privado junto con el público organizan esto para que no afecte a la escolaridad de los chicos, que es lo que más nos tiene que importar. Tenemos docentes de Hasenkamp, Bovril, de distintas localidades aledañas y necesitan sí o sí del medio de transporte para llegar”.En este sentido, la directora entendió que la situación que se registra con la medida de fuerza de los choferes “es peor que un paro docente porque no da opción. En el paro docente, el maestro elige si adhiere o no, pero en este caso, lo condiciona directamente, es una variable que no se puede determinar y afecta a los docentes, alumnos y familias”.“Esperamos que esto se pueda resolver y que los que tengan que hablar lleguen a un acuerdo porque lo más importante es la educación de los chicos, es un derecho que no se puede vulnerar y está por encima de todo”, dijo en relación al conflicto de los choferes.Todos los alumnos y docentes que este miércoles asistieron a la escuela ubicada en calle 9 de Julio y Carbó, fueron concentrados en un solo espacio. “Es una escasa cantidad, así que entraron todos en un aula junto con sus docentes”, señaló finalmente Todoro.