Por un robo, alumnos “comen fiambre desde hace tres meses” en el comedor escolar

“Hace tres meses que los chicos comen fiambre y quizás sea la única comida que tienen en el día”. Así lo denunció auno de los papás que envía a sus hijos a la Escuela Nº195 “Cnel. Álvarez Condarco” de Paraná.Es que la institución escolar sufrió, el 13 de junio, el robo del regulador y el medidor de gas. Para la rehabilitación del servicio, Redengas exige una doble regulación que, en este momento, cuesta 200 mil pesos. En la comunidad educativa esperan una respuesta del Consejo General de Educación. “Los chicos lloran y dicen ` sándwich otra vez no´”, contó la cocinera.“El lunes 13 de junio violentaron la casilla de gas para robar el regulador y el medidor de gas; evidentemente era alguien que conocía porque cerró la llave de paso y no hubo peligro. Y a partir de ahí ya no se pudo brindar el servicio de comedor”, comunicó ala directora de la “Álvarez Condarco”, Mónica Eberle.Según explicó, la denuncia fue radicada en comisaría sexta y ante el Consejo General de Educación y la dirección provincial de Comedores Escolares. “Desde el CGE enviaron una cuadrilla para cumplir con los arreglos que Redengas pedía por seguridad, pero cuando la empresa vino a habilitar el servicio, informaron que faltaba una doble regulación que, en este momento, cuesta 200 mil pesos”, indicó la directiva.Mientras esperan, desde hace varios meses por la respuesta de Educación, en el comedor escolar, de los 250 alumnos que asistían, ese número se redujo a la mitad “porque a los chicos no les hace bien comer fiambre todos los días”.La escuela es de jornada extendida en el segundo ciclo. “Tenemos que darles un pancho o un sándwich y una fruta, y a su vez aumentó la demanda en la merienda porque hay chicos que toman dos o tres tazas de leche, porque ya no quieren comer”, fundamentó Eberle.“Los chicos lloran y dicen ` sándwich otra vez no´. Y hay que ver esas caritas que ya no quieren comer eso todos los días porque les hace mal; es algo que te rompe el corazón”, reveló Lidia, la cocinera.Debido a que las cocineras están nucleadas en UPCN, desde el sindicato informaron que implementarán una retención de servicios. “Queremos una solución, que le compete al CGE porque la doble regulación que exige Redengas es para la protección de los niños y el personal del comedor escolar”, fundamentó una de las representantes sindicales.“Ante algún inconveniente, la dirección provincial de Comedores Escolares dispone un menú alternativo, pero se contradice porque hay una circular que indica que no se puede brindar fiambre a los chicos. Además, por las normas bromatológicas, no podemos permitir que se elabore la leche y se traslade a otro”, explicó.“La escuela siempre cumplió con el comedor y los bolsones en pandemia; pero ahora hay muchos chicos que, lamentablemente con la situación económica, necesitan aunque sea un arroz hervido, un plato de comida caliente. Y los chicos pasaron el invierno a fiambre, y algunos estuvieron internados con gastroenteritis”, contó una de las mamás.Según refirió, “de los más de 200 chicos que comían en el comedor escolar, solo quedaron 40, y es porque realmente lo necesitan”. “Y es injusto que les den fiambre o una salchicha mal cocida cuando se habla de alimentación saludable y a las escuelas les piden que tengan quioscos saludables”, reprochó la mujer.