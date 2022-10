Reclamos en el Registro de Conducir por suba en adicional y baños en condiciones

Trabajadores municipales de la Dirección de Habilitación del Registro de Conducir de Paraná realizaron, hasta las 13 de este martes, asambleas con retención de servicios en reclamo de mejores condiciones edilicias y un aumento en el adicional que perciben al prestar servicio para un organismo recaudador.“Como empleados, siempre respondemos al contribuyente y a la Secretaría; el trabajador nunca se negó a trabajar, pero es tanta la demanda que hay, que cada vez somos menos y trabajamos el doble y por muy poco”, fundamentó auna de las representantes de los empleados en protesta, Claudia Ramírez.“Reclamamos porque los baños no están en condiciones, los que compartimos con el contribuyente; y el otro reclamo es por un porcentaje más en el adicional y por lo que no hemos tenido respuesta”, sumó otra de las manifestantes, Celeste Vera. Y agregó: “La semana pasada nos dijeron que nos podían dar un porcentaje más pero no es suficiente por lo que aumentó el carnet”. Se recordará que la semana pasada se incrementaron los montos para tramitar la licencia de conducir. “Los turnos ahora se otorgan cada 15 minutos y si bien ponemos voluntad para atender a todos, no damos abasto porque somos pocos. Nosotros queremos retirarnos a las 16, pero como se enteraron de la asamblea, nos agregaron más turnos y eso nos complica la atención”, agregó Vera.“El aumento salarial que nos dieron a fin de mes no nos alcanza, entonces, pedimos un porcentaje que amortigüe la canasta familiar”, completó Gisela González.Entre los reclamos por infraestructura, sumaron “el pedido de extractores para el salón de charlas”. “Y en ningún baño funcionan las cadenas, por lo que tenemos que arrojar agua con un balde; y no tenemos ni un espacio dónde almorzar”, agregaron a la lista de quejas.Si no obtienen respuestas a los reclamos, los empleados del Registro de Conducir, la semana próxima, harán asambleas sin atención al público de cuatro horas.