Mauricio Dayub presentó “Alguien Como Vos”: “Son hechos que cuentan mi historia”

El actor y director de teatro Mauricio Dayub regresa a la capital provincial con la presentación de su libro de relatos “Alguien Como Vos”. Será el lunes, en el marco de la Feria “Paraná Lee”.El paranaense, contó aque el libro se trata de “pequeños relatos, hechos reales que me ocurrieron y que hilvanando unos con otros van contando mi historia. Son historia que me enseñaron algo y que forjaron mi personalidad”.El actor, contó que esos relatos “están escritos tal cual los viví, no son ficción. Algos emocionan otros divierten, pero todos dejan claro las razones por las cuales los escribí”. Seguidamente, agregó que “es mi primer libro de cuentos y seguro en el futuro habrá otras obras”.Luego, el 30 de octubre, llegará al Teatro 3 de Febrero con “El Equilibrista”, obra teatral a total beneficio de Club Atlético Recreativo y Club Atlético Paracao.Al respecto, Dayub comentó que “es muy emocionante, me cuesta creerlo y mantener alejada la sensibilidad de todo el cariño que recibo. No es fácil, no es común y no lo esperaba”.