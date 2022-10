Regreso a casa: intenso movimiento de vehículos en el Túnel Subfluvial

Policiales Interceptaron dos colectivos con hinchas de River sin entradas cerca del Grella

Tras el fin de semana extra largo,consultó en el puesto caminero del Túnel Subfluvial cómo transita el regreso a casa de vecinos y turistas que disfrutaron de unas mini-vacaciones. Desde el Área Técnica del viaducto interprovincial, en tanto, recomendaron planificar el horario de cruce, respetar las barreras del peaje y velocidades de circulación.“A media mañana se incrementó el tránsito vehicular tanto en el ingreso como en el egreso a la provincia”, comunicó ael jefe del puesto caminero del Túnel Subfluvial -por el lado de Paraná-, Adrián Ronconi, al confirmar que fue incesante el paso de vehículos por el viaducto interprovincial, desde el jueves.En relación a los controles vehiculares, el comisario explicó que “se exige la licencia de conducir, la cédula verde del vehículo y se realizan pruebas de alcohol tanto para conductores del transporte de carga como de autos particulares”.“Se detectan entre tres y diez controles positivos diarios tanto para conductores del transporte de carga como de autos particulares”, reveló Ronconi.Respecto a los cruces por el túnel durante el fin de semana XXL, el funcionario policial detalló que, “desde la sala de comando del Túnel Subfluvial comunicaron que el viernes pasaron 16 mil vehículos; el sábado, unos 14 mil; y el domingo, 15 mil”.Con motivo de la finalización del fin de semana largo, desde el Área Técnica del Túnel Subfluvial brindaron recomendaciones para favorecer la transitabilidad por el viaducto durante la jornada del lunes, cuando se prevé un pico de circulación entre las 15 y las 20 horas, en sentido a la provincia de Santa Fe.Ante dicho escenario, desde el Área Técnica reiteraron a los usuarios la necesidad de planificar el horario de cruce, respetar las barreras del peaje y las velocidades de circulación en el interior del viaducto.El emblemático enlace posee características constructivas de alto estándar, pero también exhibe debilidades en función de un diseño concebido en los años 60’: en su interior, bajo el río Paraná, no existen banquinas ni salidas de emergencia, lo que obliga a trabajar con mayores niveles de previsión y seguridad que los requeridos en otros lugares”, remarcaron desde la entidad.Las estaciones de peaje y sus respectivas barreras son herramientas esenciales de seguridad, dado que regulan el tránsito a partir de las indicaciones directas de un operador que, de manera permanente, monitorea el flujo en el interior del viaducto desde la Sala de Control.Las barreras son un mecanismo perfectamente sincronizado que le permite al túnel absorber el tránsito de cuatro vías para canalizarlo a solo una por mano en su interior, manteniendo una distancia de 30 metros entre vehículos a partir de un régimen de velocidad mínima y máxima que oscila entre los 40 y 60 Km/h. Es por este motivo que las mismas no pueden ser levantadas para permitir el paso a discreción de vehículos, como si ocurre en rutas y autopistas del país.En tal sentido, “resulta indispensable comprender que en el tiempo de espera se está ejecutando todo un mecanismo que posibilitará a cada usuario llegar a destino de la mejor forma y en el menor tiempo posible. Por esta razón las barreras de acceso al túnel no se levantan”, puntualizaron desde la entidad biprovincial.