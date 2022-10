Gran afluencia de público acompaña la feria Paraná Lee: la agenda de este lunes

Agenda para este lunes

Miles de personas visitaron el evento que se realiza desde el jueves en la Sala Mayo. Las charlas y presentaciones de libros finalizan hoy con el cierre musical a cargo de Jorge Fandermole.Este domingo, Paraná Lee contó con la presencia de Ricardo Romero, Selva Almada, Ana Ojeda y Liliana Heker. La jornada, al igual que las anteriores, se destacó por la gran concurrencia de público.La actividad comenzó con el taller de fanzines de María Rosa Bertolami (Chana) y Ángel Mallarino. Por la tarde, se realizaron dos conversaciones: “La ficción de la experiencia, la ficción del futuro” con Ricardo Romero y Selva Almada, moderada por Franco Giorda; y “Literatura y anticipación: la escritura de un pálpito”, con Ana Ojeda y Selva Almada, moderada por Sofía Arnaudin. Para cerrar el día se desarrolló la entrevista “El proceso creador”, con Liliana Heker, moderada por Rocio Lanfranco.La escritora Selva Almada contó que “la idea de las dos charlas fue compartir la experiencia de la escritura”. Respecto de la feria, dijo que "hay mucha aceptación de la gente, con mucho público circulando todo el tiempo, mirando y comprando libros, yendo a las charlas, así que me parece que la feria está mejor que nunca”.Por su parte, Ricardo Romero, escritor de Paraná que está radicado en Buenos Aires, señaló: ”Me gusta mucho la feria y me gratifica venir y participar, porque para mí aquí es donde empezó todo”.También hubo presentaciones de libros como “Los promesantes”, de María Mercado Doval publicada por Abrazo Ediciones; “La mujer maravilla y yo” de Claudia Masin y “Julia Isla”, de Pablo Felizia y Fernanda Rivero de Ana Editorial, entre otras actividadesEl sábado participaron los escritores Carlos Skliar, Claudia Masin, Josefina Licitra y Guillermo Martínez; además, se presentaron el Concurso Literario de la Biblioteca Popular (Antología del Concurso de Cuentos 2022) y los libros de Ana Moglia y Luciano Mete, entre otras actividades.“Lo que vi me encantó, con mucha gente. Estoy feliz de estar aquí”, señaló el escritor Guillermo Martínez. “Me parece que es muy importante la presencia del Estado en estas instancias para acercar el libro a sus lectores”.11 hs (Sala de Conferencias) Taller dibujo y fútbol, con Tavo Bolzán.12 hs: Apertura quinto día de la Feria del Libro.17 hs (Balcón Sala Mayo) Presentación: “Revista Cancelado”, colectivo Alegría.18 hs (Balcón Sala Mayo) Presentación: “Ninguna mujer nace para puta”, Sonia Sánchez (de autor).19 hs (Sala de Conferencias) Presentación: “Alguien como vos”, de Mauricio Dayub.19:30 hs (Balcón Sala Mayo) Presentación: “El coleccionista de máscaras”, Abel Viotti. Editorial Vandis.20 hs (Sala de Conferencias) Cierre de la X Feria del Libro Paraná Lee: “Fander Solo”, concierto de Jorge Fandermole.