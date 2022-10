Turistas eligieron a Paraná para disfrutar el fin de semana XXL: los testimonios

Entre Ríos inició el fin de semana largo con la ocupación hotelera prácticamente colmada en toda la provincia. Paraná no es la excepción y los turistas que visitan la capital entrerriana dieron cuenta ade sus expectativas durante la estadía.“Elegimos a Paraná para vacacionar este fin de semana extra largo”, aseguró aun hombre procedente de la localidad misionera de Posadas; según contó, arribó a Entre Ríos hace tres días junto a otros 15 integrantes de su familia. “Vamos a volver siempre”, remarcó.Pese al cambio de las condiciones climáticas, en una jornada ventosa, el turista aseguró: “Cuando uno disfruta no hay frío, no hay problemas. Paraná es hermoso, la costanera también”.“Les trajimos el viento de La Pampa”, bromeó otra mujer que paseaba por el microcentro paranaense junto a cuatro integrantes de su familia. “Es la primera vez que venimos y es muy linda la ciudad”, ponderó.Otras cinco personas, oriundas de Corrientes capital, recorrían la Peatonal San Martín. “Se nota que es nueva y está muy linda”, valoró el hombre en relación al tradicional paseo de compras. “Ya conocíamos Paraná y como no sabíamos dónde ir, vinimos a conocer la costanera y a cruzarnos enfrente también”, anticipó.