Mauricio Dayub estará en Paraná: presentará su libro “Alguien Como Vos”

el lunes, en el marco de la Feria “Paraná Lee”.

Sobre la obra

SeráLuego,obra teatral a total beneficio de Club Atlético Recreativo y Club Atlético Paracao.El lunes estará en Paraná y en diálogo con, indicó: “Estaré presentando mi primer libro de relatos,y del que Random House (editorial) se interesó al escuchar los relatos y me propuso editar el libro”.A su vez,. Es una función especial porque es a total beneficio del Club Recreativo donde yo jugaba al básquet cuando era chico, y a beneficio del Club Paracao. Eso lo hace más lindo para mí, tiene una connotación distinta a la gira que estoy haciendo por todo el país”, resaltó el artista.A su vez,, Dayub explicitó a Elonce: “Es la historia que cada uno de nosotros podría contar si pudiera volver a ser niño. Es una historia que habla de mi familia, pero también del recorrido de cualquiera de nosotros tratando de valorizar las cosas que la sociedad habitualmente no valora. Es un espectáculo que divierte mucho, pero a su vez que conmueve mucho. Resignifica la vida de cada uno de nosotros”.Al ser consultado pory pararme en el hall de cada teatro, con un banner, con la encargada de boletería, y ahí se fue generando esto que pasa en todos los teatros que recorro. Me piden selfies, me piden que firme el libro, incluso hace muy poco me pidieron que firme una cartera”.; estoy pensando en hacer algo con esas devoluciones, son ocurrencias producto del estado de sensibilidad con el que queda el espectador después de ver El Equilibrista y esa sensación de querer agradecer lo que ha sentido”, hizo hincapié además. Elonce.com.