Continúan las actividades del programa Separá: llegaron a tres mil alumnos

La doble contenerización y separación de residuos en el macrocentro es una acción del plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos (GIRSU) del Municipio. El plan implica promoción de las buenas prácticas que incluye la doble contenerización y recolección diferenciada en el macrocentro.



“Los juegos permiten a los chicos afianzar los saberes que tienen con respecto a la separación, además ya han trabajo en sus casas, recuperando residuos para dar alguna utilidad”, explicó la directora de Departamento de Educación y Extensión Ecología del municipio, Zulma Kamlofsky.



Franco Rubén, docente del establecimiento educativo, destacó a los alumnos: “Ellos han tomado la iniciativa de aplicar estos conocimientos en sus casas, reutilizando frascos, botellas, papel e implementando la separación en origen”, dijo.



El plan de difusión del programa Separá ya se desarrolló en distintas escuelas. Hasta el momento, las actividades lúdicas y de concientización sobre la importancia de separar los residuos alcanzaron a unos 3 mil alumnos. Programa Separá

En contenedores verdes va lo Reciclable (plástico, metal, papel, tela, cartón o vidrio, todo este material limpio y seco).



En contenedores azules lo No Reciclable, que incluye materiales orgánicos como yerba, estiércol, verduras, restos de comida o café y materiales inorgánicos no reciclables como los residuos sanitarios (por ejemplo toallitas sanitarias o pañales).



En esta primera etapa, el sector donde se ubica la doble contenerización está comprendido por: Avenida Laurencena, Avenida Ramírez, Bulevar Racedo y Catamarca. Dentro del mismo se encuentra la mayor densidad poblacional de la ciudad.



De las 300 toneladas diarias de residuos que se generan en la ciudad, el 30% se recolecta en la zona céntrica, debido a la gran cantidad de edificios y unidades habitacionales.



Los edificios emplazados en esta zona superan los 500 (con 6 mil departamentos). Todos están ubicados en un área de 4 Km2, donde se instalaron 180 contenedores con una capacidad de 3 mil litros para los residuos reciclables, 240 litros para residuos no reciclables y 30 para reposición.