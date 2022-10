Se celebró misa y procesión en honor a la Virgen del Rosario, Patrona de Paraná

Puiggari: “Debemos educarnos en la ley del amor y la ley del servicio”

La ciudad de Paraná y toda la Arquidiócesis celebra este viernes 7 de octubre, la Fiesta de Nuestra Señora del Rosario, patrona de la jurisdicción eclesiástica.La Virgen, tras una recorrida por las calles de la ciudad, llegó a la Catedral y los fieles participaron de la misa presidida por Monseñor Puiggari.La Virgen acompañó, desde las escalinatas de la Catedral, la celebración religiosa.La plaza 1º de Mayo lució colmada de vecinos, de alumnos de escuelas de la ciudad, de fieles y sacerdotes de distintas parroquias de Paraná. Al grito de “¡Viva María, viva la Iglesia, viva Jesús! comenzaron la celebración y con banderas y estandartes mostraron la alegría de homenajear a la Patrona de la Capital provincial.. La venimos a celebrar y que nos bendiga a todos”, aseguró auna de las personas que se congregó para vivir el festejo central de la Patronal.“Vengo a agradecer de poder estar en este día luminoso; de estar todos bajo su manto. Es un día celestial que nos aúna a todos como hermanos”, mencionó otra mujer.Una religiosa de la orden Hermanas Obreras Catequistas de Jesús Sacramentado expresó.Monseñor Puiggari dijo aque ha sido “un éxito” la caravana con la Virgen, que recorrió las calles de la ciudad. “La Madre puede”, puso relevancia.a lo largo de toda nuestra historia”.En uno de los tramos de la homilía, Monseñor puso relevancia en que “tenemos que manifestar en nuestra vida y en la sociedad la centralidad, de Dios, de la fe, en este Dios que ha asumido un rostro humano, un corazón humano. Tenemos necesidad de un Dios vivo que nos ha amado hasta la muerte”.“(…). No podemos caer en el pesimismo ni en la desesperanza, en la indiferencia o en la pasividad. Debemos reaccionar como nos decía nuestro querido Papa emérito Benedicto, comprometiéndonos en la revolución del amor o como le gusta expresar a Francisco, en la revolución de le ternura. Solo la caridad salva al mundo, porque solo el amor redentor de Cristo salvó al mundo. Debemos educarnos en la ley del amor y la ley del servicio. La prueba más grande del amor es dar la vida, queremos aprender a darla, día a día, por Dios y por los hombres. No podemos resignarnos, hoy hay mucha desesperanza, mucha tristeza, mucha impotencia. El hijo de Dios, el hijo de María, no puede resignarse, porque Dios no se resigna, ama a todos los hombres y por todos envió a su hijo a morir, para que nadie se condene, sino para que todos se salven (…)”, expresó el Arzobispo de Paraná.Al mismo tiempo, puso relevancia en que “Francisco nos invita a la misión de una nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría”.. El rosario es nuestro oasis”, aseveró el párroco que insistió en el rezo del rosario, “Dios quiera en familia, en comunidad, en las calles, mientras viajamos. Es una oración sencilla, que nos fortalece, que transforma la vida, que cambia el mundo”.Tras la misa presidida por monseñor Puiggari, los feligreses participaron de la procesión por calles del centro paranaense.Minutos después de las 10.30 inició la tradicional caravana con la imagen histórica de Nuestra Señora del Rosario. Tras recorrer las parroquias de la ciudad, la Virgen llegará a las 17 al atrio de la catedral local, donde Monseñor Juan Alberto Puiggari presidirá la misa central. Luego habrá procesión a pie por las calles del centro de la ciudad.Vale recordar que la idea de que la Virgen salga en caravana a recorrer la ciudad, se inició con motivo de la pandemia, en el año 2020 y fue tanta la repercusión, que desde la Iglesia decidieron continuar con esta celebración.“Es un momento de mucha emoción, la Madre sale a visitar a sus hijos, a recorrer las intenciones de cada familia, de los niños, de los enfermos y de los sin trabajo; y a la tarde sus hijos vendrán a visitarla”, dijo el Padre Tanger. Y dijo que, si bien la pandemia ha prácticamente terminado, “la Virgen quiere salir a visitar a sus hijos”.“Es nuestra Madre y nos ha dado tantas bendiciones y le seguimos pidiendo y que bendiga nuestro país”, dijo una vecina.“Todos los años vengo a acompañar a la Virgen”, dijo una mujer que aguardaba en las escalinatas de la Catedral y otra afirmó: “Le pido muchos años más de vida, unión en la familia y paz para todos”.

“Le agradecemos a la Virgen por tanto amor recibido”

Frente a la Parroquia Santa Lucía, en zona sur de la ciudad, los fieles esperaban ansiosos a la virgen. Llevaron globos, carteles y una gran cantidad de flores para homenajear a la Patrona de Paraná.“Pedimos por un país mejor, estos momentos nos llenan de emoción y amor, es una alegría”, mencionó una mujer al resaltar que “son momentos que vivimos en familia y nos sentimos bendecidos”.Tras el paso de la virgencita por la Iglesia Santa Lucía, la caravana siguió hasta la Parroquia Santo Domingo Sabio donde los fieles muy emocionados la recibieron.Niños, adultos mayores, y muchos jóvenes, eran los fieles que predominaban frente la Iglesia, sobre calle Miguel David.“La virgen me emociona hasta las lágrimas, vivimos muchísimas cosas en este tiempo y la virgen nos cuidó siempre”, dijo una mujer al resaltar que “a la virgen se le agradece y pide”.“A la Virgen le agradecemos la vida, la familia y el amor de toda esta comunidad que nos acompaña”, mencionó un hombre muy emocionado y resaltó que “