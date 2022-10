Paraná Lee: El humorista gráfico “Tute” llegó a Paraná y presenta su nuevo libro

Invitan a visitar la feria del Libro

Fin de semana largo en Paraná

. El texto de humor gráfico que aborda los vericuetos del amor y su cotidianidad a través de estos dos personajes.“Tute” contó que esta es la tercera vez que llega a Paraná y que se quedará “todo el fin de semana” a disfrutar de “este hermoso paisaje”.En el marco de la feria del Librodestacó.. El haber estado obligados a la convivencia en muchos casos, no había gimnasia para estar juntos bajo un mismo techo, sin las actividades laborales, profundizó las relaciones que estaban bien asentadas y rompió aquellas que estaban en problemas”, puso relevancia al adelantar algunos de los tópicos de los que versa “Mabel y Rubén”.Asimismo, dijo: “La pandemia puso a prueba todas las relaciones, llevar al máximo todos los vínculos, no solo la de la pareja, las relaciones filiales, entre hermanos, entre padres e hijos”.“Este año seguimos subiendo la apuesta. Tenemos más de 70 puestos de editoriales, librerías; muchísimo público la está visitando. Durante todo el fin de semana habrá talleres, charlas, diferentes actividades”, puso relevancia la viceintendenta Andrea Zoff.Por otra parte, la viceintendenta de la capital provincial indicó aque “tenemos grandes expectativas en este fin de semana. Es también el resultado de un trabajo sostenido que se viene realizando, aún con la pandemia, que resultó difícil. Trabajamos un plan de marketing turístico para la ciudad, haciéndolo codo a codo con el sector privado y pensando en cada actividad que se realiza en la ciudad, no solo para ofrecer distintas actividades durante todos los fines de semana, para que la ocupación hotelera se pueda sostener y no se centralice solamente en un fin de semana como los findes largos, sino que haya eventos los fines de semana y esto garantice que podamos tener una afluencia turística permanente”.“Además de generar atractivos turísticos, como el Islote Curupí, el Bus turístico, y por supuesto, tener la ciudad cada día más linda, los espacios públicos como todos los podemos disfrutar que están impecables y trabajando por mejorarlos. Y sobre todo la satisfacción que los turistas que vienen, que quieren volver. Buscamos ser los mejores anfitriones”, añadió.