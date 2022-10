Patronato - River en el Grella: Detalles del operativo de seguridad

Tránsito restringido

Entrada y salida al estadio

Restricciones

Patronato recibe a River este domingo desde las 20.30, por la 24° fecha de la Liga Profesional de Fútbol.Por tal motivo, desde la Jefatura Departamental de Policía se informa a la población cuáles serán las principales medidas de seguridad que se aplicarán ese día.El estadio abrirá sus puertas a las 17.30, es decir, tres horas antes del inicio del partido.Por otra parte, respecto a la venta de entradas, se supo que se podrán adquirir durante los días previos previstos e informados por el Club, hasta el inicio de la implementación del operativo.Los simpatizantes ingresarán al estadio por calle Grella y Churruarín - San Nicolás y Ayacucho - Saraví y Grella, con entradas y DNI en mano.El tránsito vehicular estará restringido desde las 16:00hs. y hasta la desconcentración total de los simpatizantes.Los cortes se harán en las siguientes calles:-Churruarín entre Grella y Ayacucho (restricción total).-Churruarín y Derqui (restricción vehicular por calle Churruarín)-3 de Febrero y Churruarín (restricción vehicular).-Sors Cirera y Churruarín (restricción vehicular)-Cabral y Churruarín (restricción vehicular).-Almafuerte y Marangunich (restricción vehicular)-Ayacucho entre Brown y Dragones de Entre Ríos (restricción vehicular, salvo vecinos y personas autorizadas para el ingreso al estadio).-Saravi y Zeballos (restricción Vehicular para el ingreso a Grella).-Saravi y Borgobello (restricción vehicular hacia Grella).-Calle Grella entre Saraví y Churruarín-Calle San Nicolás-Calle el Rastreador Gan-Calle La DiligenciaSe invita a los vecinos que se vivan dentro de la zona de los cortes a que se acerquen a la Comisaría 4° a los fines de solicitar la identificación y, de esta manera, evitar inconvenientes en los cortes en caso del ingreso/egreso de vehículos particulares.Como en cada partido, se dispuso pre control de entrada y documento bajo el programa Tribuna Segura para aquellas personas que concurran al estadio, los cuales estarán ubicados en San Nicolás y Ayacucho - Grella y Saraví y Grella y Churruarín.Las personas que concurran al estadio deberán hacerlo con la entrada en mano. En caso de detectarse personas con entradas que no correspondan en los molinetes (por ejemplo personas mayores con entradas de menores, caballeros con entradas de damas o jubilados, etc.) se retendrá la misma, se invitará a la persona a retirarse y serán informados al sistema de admisiones y restricciones para el ingreso a estadios de Fútbol.Los hinchas podrán ingresar al estadio por calle Grella (proveniente de Churruarín o de Almirante Brown) y por calle San Nicolás (proveniente de Ayacucho).-Se encuentra prohibida la venta de bebidas alcohólicas en las adyacencias del Club, de detectarse alguna situación en contrario se notificará al propietario y se labrará el correspondiente Expediente con intervención del área municipal que corresponda.No se podrá ingresar al interior del estadio con:-Banderas.-Botellas de vidrio ni plásticas.-Rollos de papel, papel picado, equipos de mates u otros elementos similares.-Ningún elemento de pirotécnica, sea sonoro o lumínico.--No se permitirá el ingreso con vestimenta, que posean inscripciones o logos que hagan alusión a otro Club que participe en la Liga Profesional de Fútbol y/u otro equipo deportivo que no sea del Club Patronato.-Comprendiendo la inquietud de la parcialidad del Club River Plate de acompañar a su equipo, no está permitido el ingreso de visitantes que no sean los protocolares autorizados.