Fatal accidente en Paraná: esperan más pruebas y la declaración de los jóvenes

El pasado sábado 10 de septiembre se produjo un fatal accidente en barrio San Agustín, tras el choque entre un Renault Clío y una camioneta Volkswagen Saveiro, cuyo conductor, Humberto Rolando Reding, de 68 años, falleció.La fiscal de Menores, Sonia Vives, tomó la causa porque un adolescente de 16 años era la persona que conducía el Clío y quién tendrá la responsabilidad en el Homicidio culposo de la víctima.que “todavía no se determinó con exactitud quien conducía, se presumiría que es mi defendido, pero no está confirmado. Los tres jóvenes que se trasladaban en el auto, fueron dados de alta y están fuera de peligro”.“Uno de los jóvenes que se presentó en Tribunales a declarar, pero producto del accidente, perdió la memoria de una determinada fecha a otra. Ahora se solicitó un estudio psicológico para determinar qué grado de importancia tiene está pérdida de conocimiento”, dijo. Seguidamente, agregó que “es muy importante la declaración de los jóvenes para establecer las circunstancias del accidente, ya que no hay testigos presenciales del hecho”.El letrado confirmó que su defendido “todavía no ha ido a declarar ya que podría ser imputado y estamos esperando que se recaben todas las pruebas necesarias”. Asimismo, Gemelli señaló que el menor “no se encuentra en condiciones de dar declaraciones”.Se supo que los análisis y estudios para determinar si el menor que manejaba el auto iba alcoholizado o afectado por la ingesta de estupefacientes, dieron negativos.Los análisis determinaron que el chico no había consumido sustancias tóxicas, ni alcohol.“Estamos tratando de esclarecer que fue lo que pasó y qué llevó a este muchacho a realizar semejante maniobra e impactar de frente contra el otro vehículo”, informó.Si bien todavía faltan pruebas para establecer con exactitud cómo sucedieron los hechos, por el momento el joven de 16 años, tendrá que responder por el delito de. "Homicidio culposo y lesiones graves".En ese sentido, el letrado comentó que “al ser menor, hay un régimen distinto de la pena, es más reducida. La forma y procedimiento es distinto, pero no la responsabilidad es la misma”.